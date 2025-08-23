Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează"

Liga 1

Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează”

23 august 2025

Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: Doar ele concurează”

Victor Pițurcă, în timpul unui interviu pentru AS.ro

Victor Pițurcă a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Fostul selecționer a transmis că Universitatea Craiova poate deveni campioană în acest sezon, după startul excelent.  

Universitatea Craiova este ultima echipă pe care a antrenat-o Victor Pițurcă. Tehnicianul ajuns la vârsta de 69 de ani i-a pregătit pe olteni în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020.  

Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu 

Victor Pițurcă a declarat că FCSB este singura echipă care poate concura cu Universitatea Craiova pentru titlu. Acesta a subliniat, însă, faptul că în cazul în care diferența de puncte dintre cele două echipe va crește, campioanei îi va fi dificil să recupereze. 

„E prea devreme să facem previziuni despre titlu, dar dacă Universitatea Craiova reușește să continue să adune puncte, putem avea o nouă campioană la finalul sezonului. 

Din punctul meu de vedere, doar FCSB poate concura cu ei la titlu. Iar dacă diferența dintre Craiova și FCSB va crește, va fi foarte greu pentru bucureșteni să revină. 

Craiova arată bine, are constanță și se poate impune în campionat. Cel mai elocvent test pentru valoarea echipei a fost meciul cu Bașakșehir. 

Mi-aș dori foarte mult ca Universitatea Craiova să câștige campionatul. Anul trecut a avut șanse, dar sezonul acesta a început foarte bine și acest trend pozitiv poate să-i facă campioni”, a declarat Victor Pițurcă, conform golazo.ro. 

Mirel Rădoi, după succesul Universității Craiova din Conference League 

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, s-a declarat “fericit pe jumătate” după victoria echipei sale, din deplasare, cu Istanbul Başakşehir, scor 2-1. 

“Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit. 

Benzile ar trebui să apară din ce în ce mai mult, dacă atacanții sunt om la om. Am pregătit să aducem centrări la prima bară. Mora a luat decizia cea bună la gol. Cu astfel de echipe e bine să termini acțiunea. 

Avem o misiune mai ușoară. Parcă îl ajută Dumnezeu pe Isenko că a greșit-o la 0-2. Nu i-a fost ușor. L-am îmbărbătat. I-am zis în vestiar. ‘Trebuie să blochezi poarta la Craiova’. La scorul ăsta suntem calificați. 

(n.r. de ce a fost scos Mora de pe teren în minutul 52) Nici noi nu am înțeles. Avea jambierii sus, dar nu erau sus. Îi avea tăiați, dar de ce îi avea tăiați, când toți îi taie. I-a acoperit. La pauză au spus că nu mai e treaba lor (n.r. a arbitrilor). Jucătorii mai au o repriză să intre în istoria Universității Craiova”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2. 

