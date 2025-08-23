Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” - Antena Sport

Victor Pițurcă a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Fostul selecționer a transmis că Universitatea Craiova poate deveni campioană în acest sezon, după startul excelent.

Universitatea Craiova este ultima echipă pe care a antrenat-o Victor Pițurcă. Tehnicianul ajuns la vârsta de 69 de ani i-a pregătit pe olteni în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020.

Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu

Victor Pițurcă a declarat că FCSB este singura echipă care poate concura cu Universitatea Craiova pentru titlu. Acesta a subliniat, însă, faptul că în cazul în care diferența de puncte dintre cele două echipe va crește, campioanei îi va fi dificil să recupereze.

„E prea devreme să facem previziuni despre titlu, dar dacă Universitatea Craiova reușește să continue să adune puncte, putem avea o nouă campioană la finalul sezonului.

Din punctul meu de vedere, doar FCSB poate concura cu ei la titlu. Iar dacă diferența dintre Craiova și FCSB va crește, va fi foarte greu pentru bucureșteni să revină.