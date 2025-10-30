Victor Pițurcă, verdict sumbru pentru Louis Munteanu: „Să plece! A regresat” - Antena Sport

După un prim sezon fantastic în tricoul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga anunța oferte de aproximativ 18 milioane de euro în schimbul atacantului român.
Fotbalistul care cucerea titlul de golgheter în sezonul precedent nu a plecat în cele din urmă nicăieri, iar cifrele din actuala stagiune sunt mult sub valoarea de piață pe care patronul ardelenilor o solicită.
Victor Pițurcă este de părere că Louis Munteanu ar trebui să plece de la CFR
Louis Munteanu este departe de atacantul care rupea plaseze în sezonul trecut, iar șansele ca el să prindă un transfer pe bani mulți au scăzut considerabil, mai ales că acesta a ratat destule meciuri din cauza accidentărilor.
Victor Pițurcă a analizat situația starului din Gruia și a transmis că scenariul cel mai potrivit pentru el ar fi să plece de la CFR. Gigi Becali i-a înaintat o ofertă lui Neluțu Varga.
„După tot ce s-a întâmplat până acum, aș zice că ar fi bine să plece. Evoluția lui a fost una slabă, a regresat! El trebuia să ajungă la un nivel mult mai bun decât era. Se vorbea despre milioane de euro, mă miram și eu când erau vehiculate sume de 12-15 milioane de euro.
Hai să fim serioși, nu aruncă nimeni așa cu banii decât pe jucători de valoare. Louis Munteanu este talentat, sigur, are calitate de vârf, dar trebuie să facă mai mult. În perioada asta nu mai dă nimeni nici două milioane, la cum s-a prezentat, cum a jucat”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.
