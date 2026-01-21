Zeljko Kopic l-a descris pe Matteo Duţu şi a dezvăluit ce l-a impresionat: "Tot ce am auzit a fost pozitiv" - Antena Sport

Matteo Duţu a ajuns la Bucureşti şi urmează să semneze cu formaţia din Ştefan cel Mare în cursul zilei de joi, după ce va efectua vizita medicală. Fundaşul adus de la AC Milan a dezvăluit că discuţiile pe care le-a avut cu Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, l-au convins să semneze cu “câinii”.

Dinamo nu a fost singura echipă din Liga 1 interesată de serviciile fundaşului de 20 de ani. El a mai fost dorit şi de Universitatea Craiova, dar antrenorul croat de pe banca lui Dinamo l-a convins să vină în Ştefan cel Mare.

Matteo Duţu l-a impresionat pe Zeljko Kopic: “Curând va face parte din lotul nostru”

Zeljko Kopic are mare încredere în calităţile tânărului de 20 de ani şi este convins că se va adapta rapid în echipa lui Dinamo. De asemenea, croatul a fost surprins plăcut de mentalitatea lui Matteo Duţu:

“Duțu a sosit, o să facă testele medicale și, după ce va fi totul în regulă, va semna mâine. A fost una dintre țintele noastre. Este un jucător tânăr, cu foarte mult potențial, și cred că va fi o opțiune bună pentru noi.

Se va adapta în echipa noastră repede. Am discutat cu el, am vorbit și cred că are o mentalitate bună. Sper că va fi un transfer bun. Vom vedea când va juca. Trebuie să îl văd, să văd cum se simte pe teren, dar îl simt bine, gata de luptă. Curând va face parte din lotul nostru.