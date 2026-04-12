Zeljko Kopic, nemulțumit după CFR – Dinamo 1-1: „Meritam mai mult de un punct”

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 23:26

CFR Cluj și Dinamo București au remizat, scor 1-1, în etapa a patra de play-off. Ardelenii au fost ocrotiți de șansă la ultima fază a meciului, atunci când Cătălin Cîrjan a irosit o mare ocazie de gol pentru formația lui Zeljko Kopic.

„Câinii” rămân pe ultima poziție în clasamentul din play-off, cu două remize și două înfrângeri în patru partide. După fluierul final, tehnicianul lui Dinamo s-a declarat nemulțumit de rezultat.

Zeljko Kopic crede că Dinamo ar fi meritat victoria

Dinamo București rămâne fără victorie în play-off, după ce a remizat pe terenul celor de la CFR Cluj. Zeljko Kopic a tras concluziile după fluierul final și a transmis că echipa sa ar fi meritat mai mult.

„Sunt mulțumit de evoluția echipei, de numărul de ocazii. Sunt nemulțumit de rezultat, de tot ce s-a întâmplat pe teren în seara asta, meritam mai mult de un punct. CFR a scos mingea de două ori de pe linia porții, am avut multe situații bune, am jucat bine. Discutăm tot timpul că după fiecare de rezultat începe un nou joc.

N-am reacționat în cel mai bun mod posibil, am primit acel gol, este vorba de concentrare la fazele fixe. Am încercat să împingem mult jocul, suntem nefericiți de acest rezultat. Eu ca antrenor spun că avem o echipă bună. Nu este o surpriză pentru mine cum joacă Karamoko. Sunt mulțumit și de Mazilu azi, se apropie de nivelul pe care ni-l dorim de la el. Musi și Armstrong au intrat bine, când suntem toți sănătoși și pregătiți, avem potențial mare.

Pușcaș a venit mai târziu, echipa e foarte bună. Nu vorbesc de finale, trebuie să jucăm până la final. Trebuie să ne motivăm. Și jucătorii văd că jucăm bine. Cu toții am simțit că am avut o personalitate în joc, un spirit bun. Toate meciurile care urmează sunt importante”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

 

