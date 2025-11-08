Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: "Sunt momente în care putem să fim mai buni" - Antena Sport

Dinamo a trecut într-o manieră categorică de Csikszereda, cu 4-0. În ciuda scorului mare, Zeljko Kopic a declarat că au fost şi momente mai puţin bune pentru elevii lui.

”După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (n.r. Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate să ne ofere multe.

Toți jucătorii de pe bancă au intrat bine, toată lumea s-a pregătit foarte bine și am căutat să le dau mai multe minute jucătorilor de pe bancă. (n.r .Soro) A meritat să fie titular și a și marcat.

Sunt momente în care putem să fim mai buni, dar trebuie să fiu satisfăcut pentru ce am făcut până acum, mai ales de cum am început campionatul. Suntem în așteptarea lui Sivis, la Mazilu va mai dura ceva timp. Am încredere în jucătorii mei și ei trebuie să aibă așteptări mari de la ei. Dacă vor fi mai buni, atunci vor merita să fie convocați să fie la echipa națională.

Se așteaptă foarte multe de la Cătălin Cîrjan, mai sunt momente în sezon când nu joci la fel de bine și el își pune multă presiune pe umeri. Sunt convins că își va reveni”, a spus Zeljko Kopic.