Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: "Sunt momente în care putem să fim mai buni" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: “Sunt momente în care putem să fim mai buni”

Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: “Sunt momente în care putem să fim mai buni”

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 20:25

Comentarii
Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: Sunt momente în care putem să fim mai buni

Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia

Dinamo a trecut într-o manieră categorică de Csikszereda, cu 4-0. În ciuda scorului mare, Zeljko Kopic a declarat că au fost şi momente mai puţin bune pentru elevii lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (n.r. Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate să ne ofere multe.

Toți jucătorii de pe bancă au intrat bine, toată lumea s-a pregătit foarte bine și am căutat să le dau mai multe minute jucătorilor de pe bancă. (n.r .Soro) A meritat să fie titular și a și marcat.

Sunt momente în care putem să fim mai buni, dar trebuie să fiu satisfăcut pentru ce am făcut până acum, mai ales de cum am început campionatul. Suntem în așteptarea lui Sivis, la Mazilu va mai dura ceva timp. Am încredere în jucătorii mei și ei trebuie să aibă așteptări mari de la ei. Dacă vor fi mai buni, atunci vor merita să fie convocați să fie la echipa națională.

Se așteaptă foarte multe de la Cătălin Cîrjan, mai sunt momente în sezon când nu joci la fel de bine și el își pune multă presiune pe umeri. Sunt convins că își va reveni”, a spus Zeljko Kopic.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Observator
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
22:29
Santa Clara – Sporting, 22:30, LIVE VIDEO. Campioana vrea să revină pe primul loc
22:18
“Nu e ceea ce vrei să vezi” Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări!
21:58
“Un weekend foarte dificil” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia
21:49
“Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia!
21:28
Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă”
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Norris!
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România