Adi Petre a rupt tăcerea despre decizia retragerii: "A fost foarte solicitant psihic"! Cum l-a convins Tamaş să se răzgândească - Antena Sport

Adi Petre a rupt tăcerea despre decizia retragerii din fotbal la doar 26 de ani. Atacantul a dezvăluit că Gabi Tamaş l-a convins să revină asupra deciziei.

Adi Petre va continua la Concordia Chiajna, echipă la care e director sportiv Gabi Tamaş. Petre a discutat cu Tamaş şi cu preşedintele clubului, Cristian Tănase, şi ulterior s-a răzgândit.

Adi Petre a rupt tăcerea despre decizia retragerii: „A fost foarte solicitant psihic”! Cum l-a convins Tamaş să se răzgândească

„(n.r: Adi, ce a determinat, în primul rând, gândul acesta de a te retrage?) Au fost foarte multe probleme care s-au acumulat în ultimii ani, iar faptul că cei de la Chiajna mi-au propus rezilierea acum două săptămâni m-a făcut să mă gândesc și la chestia asta, pentru că era foarte dificil pentru mine s-o iau din nou de la început, după atâtea încercări. (…) La momentul respectiv eram foarte dezamăgit de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp și am zis în momentul ăla că asta ar fi cea mai bună soluție.

Ultimii doi ani au fost foarte grei. Schimbând atâtea echipe și încercând de atâtea ori s-o iau de la început, a fost foarte dificil, foarte solicitant psihic. Simțeam că poate nu e cazul s-o iau iarăși de la început, după ce reziliasem aici. Dezamăgirea mai mare a fost că dădeam semne de revenire, mă simțeam foarte bine, jucasem, am început să marchez din nou. A venit de nicăieri propunerea lor de reziliere. Am fost foarte dezamăgit. Mă gândeam: «Dacă nici acum, când încep să-mi revin, nu e OK, atunci unde o să mai fie OK?». Am zis că probabil e mai bine să iau decizia asta.

(n.r.: Gabi Tamaș a avut un cuvânt greu de spus atunci când te-ai răzgândit?) Da, a contat și când m-a adus aici. Eu cu el vorbisem să vin la Concordia. A contat foarte mult că el e aici și că are încredere în mine, pentru că a fost un fotbalist la nivel foarte înalt și știe exact ce calități îi trebuie unui fotbalist ca să reușească. Spunându-mi chestiile astea, m-a făcut să realizez că, probabil, încă nu mi-am spus ultimul cuvânt în fotbal. A contat mult pentru mine chestia asta. Gabi Tamaș și nea Cristi Tănase au vorbit foarte frumos de când am revenit, așa că eu zic că o să fie OK de acum încolo”, a declarat Adi Petre pentru gsp.ro.