Adrian Mititelu şi-a aflat "nota de plată" după ce a intrat pe teren şi a făcut un scandal uriaş. Decizia Comisiei de Disciplină - Antena Sport

Adrian Mititelu a făcut scandal la meciul lui FCU Craiova Adrian Mititelu, în timpul meciului FCU Craiova - Ceahlăul / Hepta Comisia de Disciplină a FRF a anunţat pedeapsa lui Adrian Mititelu, după scandalul făcut de patronul lui FCU Craiova în meciul cu Ceahlăul, din Liga 1. Finanţatorul oltenilor a fost amendat şi suspendat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mititelu a coborât pe teren şi a vrut să-şi trimită jucătorii la vestiare. A lansat acuzaţii grave la adresa brigăzii de arbitri. „Ne fură meci de meci!”, a răbufnit omul de afaceri. Adrian Mititelu şi-a aflat „nota de plată” după scandalul de la FCU Craiova – Ceahlăul Comisia de Disciplină a decis să îl suspende pentru şase meciuri pe Adrian Mititelu şi l-a amendat. „În temeiul art. 83.7 din RD al FRF, clubul FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA se sancționează cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 65.a cu aplicarea art. 111 din RD al FRF, Mititelu Adrian Marin se sancționează cu suspendare de 6 (șase) jocuri și penalitate sportivă de 5000 lei„, a fost anunţul făcut pe frf.ro. Reclamă

Reclamă

Adrian Mititelu a lansat acuzaţii incredibile: „Bandiţi şi indivizi obscuri”

Patronul celor de la FCU Craiova a declarat că regretă ieşirea sa nervoasă din timpul meciului de pe Ion Oblemenco, dar susţine că nu s-a mai putut controla după greşelile repetate de arbitraj împotriva echipei sale.

Mititelu a făcut şi mai multe acuzaţii incredibile la adresa Federaţiei Române de Fotbal şi la adresa lui Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF:

„Ieşirea mea, pe care acum o regret, se datorează unui lung şir de nedreptăţi. Nu a fost an să nu pierd 7-8-10 puncte pe mâna arbitrilor. Ne-a fost luată şi o calificare în cupele europene, tot cu japca. De când a început campionatul, ne-au ciupit la fiecare meci. După ce că şi aşa suntem în criză, că nu reuşim să ne revenim, mai vine şi arbitrul şi face cadou un penalty. Normal că am avut o ieşire pe care nu am mai putut să o controlez.

Reclamă

Cu astfel de bandiţi şi indivizi obscuri, pe care îi trimite Bodescu să ne fure meci de meci. Ne-au ciupit tot timpul. Nu e o fază în favoarea noastră. Liga 2 nu e atât de mediatizată, nu există sistem VAR, iar scopul numărul 1 este ca eu să sufăr şi să simt autoritatea lor. E un mijloc de a mă presa să renunţ la acţiunile mele din instanţă împotriva federaţiei. Am făcut asta din disperare. Nu mai suport nedreptăţile. Nu am făcut de drag, nu pentru spectacol. Efectiv nu mai suport pentru că e un şir lung de abuzuri şi nu mai ştiu cum să mă comport cu ei. Toate greşelile sunt împotriva noastră. Nu se poate să fiu furat de acești nenorociți. Niște oameni pe care îi plătim înainte, ca pe c***e. Noi îi plătim ca să ne facă felul. Federația nu dă niciun leu. Noi organizăm totul, plătim arbitri care ne execută. Noi trebuie să supraviețuim, să nu retrogradăm în Liga 3. La câți dușmani avem, e foarte greu. Pe fondul acestor probleme și stări am gesturi necugetate, pe care le regret. Simțeam să înnebunesc, nu e normal ce am făcut, dar mi-a ajuns cuțitul la os„, a declarat Adrian Mititelu, după FCU Craiova – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-4.

Reclamă