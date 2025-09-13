Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor - Antena Sport

Dragoş Nedelcu (28 de ani) urmează să semneze un contract cu Steaua. Şeful secţiei de fotbal a clubului CSA Steaua, Andrei Cian, a subliniat că Dragoş Nedelcu nu mai are probleme medicale. Potrivit lui Cian, Nedelcu ar urma să semneze săptămâna viitoare contractul cu formaţia din Liga a 2-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dragoş Nedelcu a evoluat într-un meci amical disputat de Steaua cu CS Tunari, partidă încheiată cu victoria “militarilor” cu 3-2.

Dragoş Nedelcu urmează să semneze contractul cu Steaua

”Nu mai e accidentat. El a venit după niște accidentări serioase. De când se pregătește cu noi, l-am trimis să facă niște controale și este ok. Se antrenează cu echipa și eu sper ca pe săptămâna viitoare să reușim să semnăm contractul.

A depins de faptul că bugetul secției era închis și am stabilit că îl luăm dacă semnăm un contract de sponsorizare pentru a-i putea susține contractul. Sper săptămâna viitoare (n.r.: să semneze), deoarece avem cel puțin un contract de sponsorizare de semnat zilele astea. E cam rezolvată treabă, dar să nu mai apară ceva imprevizibil”, a declarat Andrei Cian pentru iamsport.ro.

Steaua a învins-o în ultima etapă, cu 2-1, pe ASA Târgu Mureş. Meciul a avut loc joi, 11 septembrie. Lascu (min. 59) şi Chipirliu (min. 66) au marcat pentru Steaua. Milos Zukanovic deschisese scorul pentru ASA Târgu Mureş, în minutul 40. După 6 etape, Steaua e pe locul 4 în Liga 2, cu 13 puncte. Lider e FC Bihor, cu 15 puncte.