Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor - Antena Sport

Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor

Home | Fotbal | Liga 2 | Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor

Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor

Publicat: 13 septembrie 2025, 15:41

Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor

Dragoş Nedelcu în tricoul Stelei / Facebook Steaua

Dragoş Nedelcu (28 de ani) urmează să semneze un contract cu Steaua. Şeful secţiei de fotbal a clubului CSA Steaua, Andrei Cian, a subliniat că Dragoş Nedelcu nu mai are probleme medicale. Potrivit lui Cian, Nedelcu ar urma să semneze săptămâna viitoare contractul cu formaţia din Liga a 2-a.

Dragoş Nedelcu a evoluat într-un meci amical disputat de Steaua cu CS Tunari, partidă încheiată cu victoria “militarilor” cu 3-2.

Dragoş Nedelcu urmează să semneze contractul cu Steaua

Nu mai e accidentat. El a venit după niște accidentări serioase. De când se pregătește cu noi, l-am trimis să facă niște controale și este ok. Se antrenează cu echipa și eu sper ca pe săptămâna viitoare să reușim să semnăm contractul.

A depins de faptul că bugetul secției era închis și am stabilit că îl luăm dacă semnăm un contract de sponsorizare pentru a-i putea susține contractul. Sper săptămâna viitoare (n.r.: să semneze), deoarece avem cel puțin un contract de sponsorizare de semnat zilele astea. E cam rezolvată treabă, dar să nu mai apară ceva imprevizibil”, a declarat Andrei Cian pentru iamsport.ro.

Steaua a învins-o în ultima etapă, cu 2-1, pe ASA Târgu Mureş. Meciul a avut loc joi, 11 septembrie. Lascu (min. 59) şi Chipirliu (min. 66) au marcat pentru Steaua. Milos Zukanovic deschisese scorul pentru ASA Târgu Mureş, în minutul 40. După 6 etape, Steaua e pe locul 4 în Liga 2, cu 13 puncte. Lider e FC Bihor, cu 15 puncte.

Dragoş Nedelcu era cumpărat în 2017 de FCSB de la Viitorul pentru 2.13 milioane de euro

În vara lui 2017, Gigi Becali îi plătea lui Dragoş Nedelcu 2.13 milioane de euro pentru a-l achiziţiona de la Viitorul. Nedelcu nu a dat randamentul scontat la FCSB. Echipa lui Becali l-a împrumutat în Germania, la Fortuna Dusseldorf, apoi la Farul. În cele din urmă, l-a cedat gratis la Farul.

Cotat la 1.5 milioane de euro de către transfermarkt.com atunci când Gigi Becali l-a cumpărat pe Nedelcu, mijlocaşul mai valorează în prezent numai 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate. Nedelcu a acuzat probleme la genunchi şi a lipsit o perioadă de lungă de pe teren la Farul.

