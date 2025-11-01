Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă în Liga a 2-a - Antena Sport

CS Tunari a suferit o nouă înfrângere în Liga a 2-a, 0-1 cu Reşiţa. Echipa la care e legitimat Constantin Budescu (36 de ani) se află pe penultimul loc din Liga a 2-a, cu 7 puncte după 12 etape disputate. În spatele lui CS Tunari e CSM Olimpia Satu Mare, care are doar 4 puncte după ce a jucat 12 meciuri în acest sezon de Liga 2.

În timp ce Tunari pierdea acasă cu Reşiţa, Constantin Budescu se afla pe plajă, în Vama Veche. Budescu a postat imagini de pe litoral pe contul lui de Instagram.

Nefiind în lot pentru meciul cu Reşiţa, Budescu a mers la mare

La fel ca în meciul trecut, pe care Tunari l-a pierdut cu 3-1 cu CS Dinamo, Budescu nu s-a aflat în lot nici la partida cu Reşiţa.

În 7 partide în care a jucat pentru Tunari în acest sezon Constantin Budescu a marcat un singur gol. “Budi” a marcat din penalty la debutul său la Tunari, în victoria cu 2-1 cu Voluntari.

Fosta vedetă de la Astra sau FCSB a ajuns să fie cotat de transfermarkt.com la 200.000 de euro, după ce în trecut valora 4 milioane de euro.