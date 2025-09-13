Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină!

CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină!

Publicat: 13 septembrie 2025, 13:21

Comentarii
CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină!

CS Dinamo, la un meci din Liga 2 / Sport Pictures

Gloria Bistriţa a câştigat, acasă, cu 2-1 partida disputată în etapa a 6-a a Ligii a 2-a, contra lui CS Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sepsi s-a impus cu acelaşi scor, în deplasare, în primul meci disputat după decizia rară a Comisiei de Disciplină, care a sancţionat formaţia din Sfântu Gheorghe cu înfrângere “la masa verde” în partida cu Chindia Târgovişte. Pe teren, acel meci s-a terminat 1-1.

Rezultate înregistrate sâmbătă în Liga 2

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VI-a a Ligii a II-a:

ora 11:00

Metalul Buzău – CSC Şelimbăr  1-0

Reclamă
Reclamă

CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK   1-2

Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte  1-1

FC Bacău – CSM Reşiţa 0-0

Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banalŢara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Reclamă

Gloria Bistriţa – CS Dinamo  2-1

CSM Slatina – CS Tunari  1-1

De la ora 13:30 se dispută meciul CS Afumaţi – Politehnica Iaşi.

Partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara are loc duminică.

Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid

Sepsi Sfântu Gheorghe a pierdut la “masa verde” meciul disputat în prima etapă din Liga a 2-a contra celor de la Chindia Târgoviște. Vestea care “plutea” în aer a devenit oficială, ca urmare a comunicatului emis de FRF.

Pe teren, duelul dintre Sepsi și Chindia s-a încheiat cu scorul de 1-1 pe data de 3 august. Ce s-a întâmplat la partida care a avut loc la Târgoviște? După pauză, Ovidiu Burcă l-a introdus pe teren pe Giovani Ghimfuș în locul lui Robert Silaghi, problema fiind legată de legitimitatea primului de a evolua pe teren.

Ghimfuș nu avea statut de rezervă și nu era pe foaia de joc, ci era trecut doar pe lista adițională. În liga a doua, echipele au dreptul la 9 jucători pe bancă și beneficiază și de 2 locuri pe ceea ce se numește lista adițională.

Fotbaliștii care se încadrează în această categorie nu pot fi trimiși însă pe teren decât dacă brigada de arbitri aprobă ca ei să înlocuiască o rezervă în regim de urgență. În cazul lui Sepsi, club care a susținut că a cerut acordul ca Ghimfuș să fie pe bancă, acest aspect nu s-a întâmplat.

Astfel, fotbalistul covăsnenilor nu a fost trecut pe foaia de joc și drept dovadă, nu avea drept să evolueze în teren. În acest sens, repriza a doua jucată de Ghimfuș pentru Sepsi a costat-o pe echipa lui Ovidiu Burcă un punct.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident
Observator
Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
14:10
UPDATEProgramul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann au ratat finala
13:57
Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui
13:57
Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria “All Blacks” pe teren propriu
13:40
Juventus – Inter LIVE TEXT (19:00). Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A
12:42
Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: “Nu-l înţeleg”
12:41
Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: “Nu l-am văzut de la începutul sezonului”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 2 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic