CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină! - Antena Sport

Gloria Bistriţa – CS Dinamo 2-1

CSM Slatina – CS Tunari 1-1

De la ora 13:30 se dispută meciul CS Afumaţi – Politehnica Iaşi.

Partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara are loc duminică.

Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid

Sepsi Sfântu Gheorghe a pierdut la “masa verde” meciul disputat în prima etapă din Liga a 2-a contra celor de la Chindia Târgoviște. Vestea care “plutea” în aer a devenit oficială, ca urmare a comunicatului emis de FRF.

Pe teren, duelul dintre Sepsi și Chindia s-a încheiat cu scorul de 1-1 pe data de 3 august. Ce s-a întâmplat la partida care a avut loc la Târgoviște? După pauză, Ovidiu Burcă l-a introdus pe teren pe Giovani Ghimfuș în locul lui Robert Silaghi, problema fiind legată de legitimitatea primului de a evolua pe teren.

Ghimfuș nu avea statut de rezervă și nu era pe foaia de joc, ci era trecut doar pe lista adițională. În liga a doua, echipele au dreptul la 9 jucători pe bancă și beneficiază și de 2 locuri pe ceea ce se numește lista adițională.

Fotbaliștii care se încadrează în această categorie nu pot fi trimiși însă pe teren decât dacă brigada de arbitri aprobă ca ei să înlocuiască o rezervă în regim de urgență. În cazul lui Sepsi, club care a susținut că a cerut acordul ca Ghimfuș să fie pe bancă, acest aspect nu s-a întâmplat.

Astfel, fotbalistul covăsnenilor nu a fost trecut pe foaia de joc și drept dovadă, nu avea drept să evolueze în teren. În acest sens, repriza a doua jucată de Ghimfuș pentru Sepsi a costat-o pe echipa lui Ovidiu Burcă un punct.