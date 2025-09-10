Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la "masa verde" dintr-un motiv stupid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid

Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la “masa verde” dintr-un motiv stupid

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 22:17

Comentarii
Lovitură pentru Sepsi. Meci pierdut la masa verde dintr-un motiv stupid

Jucătorii lui Sepsi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Sepsi Sfântu Gheorghe a pierdut la “masa verde” meciul disputat în prima etapă din Liga a 2-a contra celor de la Chindia Târgoviște. Vestea care “plutea” în aer a devenit astăzi oficială, ca urmare a comunicatului emis de FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe teren, duelul dintre Sepsi și Chindia s-a încheiat cu scorul de 1-1 pe data de 3 august.

Sepsi, învinsă la “masa verde” de Chindia

Ce s-a întâmplat la partida care a avut loc la Târgoviște? După pauză, Ovidiu Burcă l-a introdus pe teren pe Giovani Ghimfuș în locul lui Robert Silaghi, problema fiind legată de legitimitatea primului de a evolua pe teren.

Ghimfuș nu avea statut de rezervă și nu era pe foaia de joc, ci era trecut doar pe lista adițională. În liga a doua, echipele au dreptul la 9 jucători pe bancă și beneficiază și de 2 locuri pe ceea ce se numește lista adițională.

Fotbaliștii care se încadrează în această categorie nu pot fi trimiși însă pe teren decât dacă brigada de arbitri aprobă ca ei să înlocuiască o rezervă în regim de urgență. În cazul lui Sepsi, club care a susținut că a cerut acordul ca Ghimfuș să fie pe bancă, acest aspect nu s-a întâmplat.

Reclamă
Reclamă

Astfel, fotbalistul covăsnenilor nu a fost trecut pe foaia de joc și drept dovadă, nu avea drept să evolueze în teren. În acest sens, repriza a doua jucată de Ghimfuș pentru Sepsi a costat-o pe echipa lui Ovidiu Burcă un punct.

Chindia obține astfel trei puncte în urma deciziei Comisiei de Disciplină și urcă pe locul 3 în liga secundă, în timp ce Sepsi coboară o poziție, de pe 11 pe 12.

Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
22:03
Foto“Cea mai proastă noapte” Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: “Psihic, m-a terminat”
21:47
BREAKING NEWSFCU Craiova, exclusă din toate competițiile. “Cutremur” la echipa lui Adrian Mititelu
21:27
Dinamo, învinsă la debutul în noul sezon din Champions League. “Dulăii”, învinși de Sporting Lisabona
21:22
Steve Mandanda a anunţat că se retrage din activitate
21:08
VideoJurnal Antena Sport | O seară plină de adrenalină
21:05
VideoStart în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 4 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 5 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 6 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic