Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială - Antena Sport

Ceahlăul Piatra Neamţ se află aproape de faliment şi primele probleme mari au apărut deja. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a depunctat clubul cu două puncte, moldovenii primind şi interdicţie la transferuri.
Totul a pornit de la litigiul pe care Ceahlăul l-a avut cu Ronald Gbizie (28 de ani), mijlocaşul care a evoluat la Piatra Neamţ în stagiunea precedentă.
Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru Ceahlăul
Anunţul vine după ce fostul patron, Anton Măzărianu, susţinuse că echipa e aproape de faliment, având datorii de 2.5 milioane de euro. De asemenea, Măzărianu dezvăluia că dacă în următoarele săptămâni, autorităţile nu e vor implica financiar, clubul va intra în faliment.
În urma acestei depunctări, Ceahlăul a coborât pe locul 18, având acum 9 puncte şi fiind la egalitate cu FC Bacău.
Comunicatul emis de Ceahlăul Piatra Neamţ
“CSM Ceahlăul Piatra Neamț a primit o sancțiune din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal pentru o datorie către jucătorul Ronald Gbizie. Decizia este depunctarea cu 2p și interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar în urma ședinței din data de 22 octombrie 2025.
Anunțăm pe această cale că vom contesta hotărârea amintită, iar un argument în plus pe care dorim să-l precizăm este că deja am încheiat un contract cu un avocat specializat în astfel de cazuri, care urmează să ne reprezinte.
Așa cum se știe, din 30 septembrie 2025, ne-a fost aprobată cererea de intrare în insolvență, astfel că de la acea dată administratorul judiciar a interzis orice plată care să acopere datorii mai vechi.
De asemenea, ținem să menționăm că suntem foarte încrezători că punctele vor reveni în dreptul nostru în clasament într-un viitor apropiat, iar hotărârea luată de reprezentații FRF la data de 22.10.2025, va fi anulată”, e comunicatul emis de moldoveni.
