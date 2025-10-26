Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială - Antena Sport

Ceahlăul Piatra Neamţ se află aproape de faliment şi primele probleme mari au apărut deja. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a depunctat clubul cu două puncte, moldovenii primind şi interdicţie la transferuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a pornit de la litigiul pe care Ceahlăul l-a avut cu Ronald Gbizie (28 de ani), mijlocaşul care a evoluat la Piatra Neamţ în stagiunea precedentă.

Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru Ceahlăul

Anunţul vine după ce fostul patron, Anton Măzărianu, susţinuse că echipa e aproape de faliment, având datorii de 2.5 milioane de euro. De asemenea, Măzărianu dezvăluia că dacă în următoarele săptămâni, autorităţile nu e vor implica financiar, clubul va intra în faliment.

În urma acestei depunctări, Ceahlăul a coborât pe locul 18, având acum 9 puncte şi fiind la egalitate cu FC Bacău.

Comunicatul emis de Ceahlăul Piatra Neamţ

“CSM Ceahlăul Piatra Neamț a primit o sancțiune din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal pentru o datorie către jucătorul Ronald Gbizie. Decizia este depunctarea cu 2p și interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar în urma ședinței din data de 22 octombrie 2025.