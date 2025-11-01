Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde "la masa verde" dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul "Sepsi" - Antena Sport

Închide meniul
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi”

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 21:44

Jucătorii de la FC Bacău - Șelimbăr / Facebook FC Bacău

Un nou meci din Liga a 2-a poate marca o nouă înfrângere la “masa verde” a unui club. În timpul duelului dintre FC Bacău și CSC Șelimbăr, formația finanțată de frații Pavăl a folosit un jucător care nu a fost trecut inițial pe foaia de joc, exact cum a făcut Sepsi Sfântu Gheorghe în prima etapă contra Chindiei Târgoviște.

FC Bacău a comis o eroare care o poate costa punctul obținut de pe urma partidei de pe teren propriu contra celor de la Șelimbăr, încheiată cu scorul de 1-1. Formația care îi are drept finanțatori pe frații Pavăl, unii dintre cei mai bogați oameni din România, au comis o gafă care a fost imediat sesizată de adversara sa pe rețelele sociale.

Comunicatul emis de Șelimbăr după meciul cu FC Bacău

Băcăuanii antrenați de Constantin Enache l-au introdus pe parcursul meciului pe Marius Ursu, fotbalistul cu numărul 17 care nu era însă trecut pe foaia de joc. Omul celor de la FC Bacău nu a fost inclus nici în grafica realizată înainte de meci, când echipa a anunțat primul 11 și rezervele, ci doar în postarea de după fluierul final.

Oficialii celor de la Șelimbăr au sesizat că adversarii lor au comis o infracțiune și au venit cu o reacție pe rețelele sociale: “Astăzi, în partida disputată între FC Bacău și CSC 1599 Șelimbăr, a avut loc un fapt ce încalcă regulamentul competiției: pe teren a intrat jucătorul echipei gazdă, numărul 17, Marius Ursu, care nu figura pe foaia oficială de joc.

Un asemenea incident reprezintă o încălcare clară a regulamentelor Federației Române de Fotbal, care prevăd sancțiuni ferme pentru utilizarea unui jucător neînscris în raportul de arbitraj“, au scris sibienii pe contul de Facebook.

În plus, directorul sportiv al echipei, Ioan Luca, a anunțat că a fost depusă o sesizare oficială la FRF. Cel mai probabil, FC Bacău va pierde la masa verde meciul, așa cum a făcut-o și Sepsi în debutul sezonului.

