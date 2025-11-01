Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde "la masa verde" dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul "Sepsi" - Antena Sport

Un nou meci din Liga a 2-a poate marca o nouă înfrângere la “masa verde” a unui club. În timpul duelului dintre FC Bacău și CSC Șelimbăr, formația finanțată de frații Pavăl a folosit un jucător care nu a fost trecut inițial pe foaia de joc, exact cum a făcut Sepsi Sfântu Gheorghe în prima etapă contra Chindiei Târgoviște.

FC Bacău a comis o eroare care o poate costa punctul obținut de pe urma partidei de pe teren propriu contra celor de la Șelimbăr, încheiată cu scorul de 1-1. Formația care îi are drept finanțatori pe frații Pavăl, unii dintre cei mai bogați oameni din România, au comis o gafă care a fost imediat sesizată de adversara sa pe rețelele sociale.

Comunicatul emis de Șelimbăr după meciul cu FC Bacău

Băcăuanii antrenați de Constantin Enache l-au introdus pe parcursul meciului pe Marius Ursu, fotbalistul cu numărul 17 care nu era însă trecut pe foaia de joc. Omul celor de la FC Bacău nu a fost inclus nici în grafica realizată înainte de meci, când echipa a anunțat primul 11 și rezervele, ci doar în postarea de după fluierul final.

Oficialii celor de la Șelimbăr au sesizat că adversarii lor au comis o infracțiune și au venit cu o reacție pe rețelele sociale: “Astăzi, în partida disputată între FC Bacău și CSC 1599 Șelimbăr, a avut loc un fapt ce încalcă regulamentul competiției: pe teren a intrat jucătorul echipei gazdă, numărul 17, Marius Ursu, care nu figura pe foaia oficială de joc.

Un asemenea incident reprezintă o încălcare clară a regulamentelor Federației Române de Fotbal, care prevăd sancțiuni ferme pentru utilizarea unui jucător neînscris în raportul de arbitraj“, au scris sibienii pe contul de Facebook.