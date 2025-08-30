FC Bihor - Steaua 4-2! Prima înfrângere a sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița - Antena Sport

Steaua a fost învinsă de FC Bihor, scor 2-4, în etapa a 5-a a sezonului de Liga a 2-a. A fost prima înfrângere a stagiunii pentru echipa lui Daniel Oprița.

FC Bihor a început excelent duelul cu echipa „militară” Albu a deschis scorul, în minutul 10. Mai apoi, elevii lui Oprița au revenit în meci și au trecut la conducerea partidei, după golurile marcate de Adăscăliței și Rubio.

FC Bihor a învins-o pe Steaua, scor 4-2

Bihorenii au mai înscris înainte de pauză, în minutul 26, prin Stahl, fostul jucător al celor de la UTA.

În a doua repriză, FC Bihor a mai marcat de 2 ori, prin Cocian și Hora, atacant trecut și pe la FCSB. Astfel, duelul dintre FC Bihor și Steaua s-a încheiat cu scorul de 4-2.

Înainte de finalul etapei, FC Bihor se află pe locul 2 în Liga a 2-a, cu 12 puncte, la o lungime de liderul ASA Târgu Mureș. De cealaltă parte, echipa lui Daniel Oprița ocupă locul al 4-lea, cu 10 puncte.