FC Bihor - Steaua 4-2! Prima înfrângere a sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița - Antena Sport

FC Bihor – Steaua 4-2! Prima înfrângere a sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 17:07

Steaua a fost învinsă de FC Bihor, scor 2-4, în etapa a 5-a a sezonului de Liga a 2-a. A fost prima înfrângere a stagiunii pentru echipa lui Daniel Oprița.

FC Bihor a început excelent duelul cu echipa „militară” Albu a deschis scorul, în minutul 10. Mai apoi, elevii lui Oprița au revenit în meci și au trecut la conducerea partidei, după golurile marcate de Adăscăliței și Rubio.

FC Bihor a învins-o pe Steaua, scor 4-2

Bihorenii au mai înscris înainte de pauză, în minutul 26, prin Stahl, fostul jucător al celor de la UTA.

În a doua repriză, FC Bihor a mai marcat de 2 ori, prin Cocian și Hora, atacant trecut și pe la FCSB. Astfel, duelul dintre FC Bihor și Steaua s-a încheiat cu scorul de 4-2.

Înainte de finalul etapei, FC Bihor se află pe locul 2 în Liga a 2-a, cu 12 puncte, la o lungime de liderul ASA Târgu Mureș. De cealaltă parte, echipa lui Daniel Oprița ocupă locul al 4-lea, cu 10 puncte.

Cum au arătat echipele de start:

FC Bihor: Mocan – Cucu, Gal, Abel Popa, Dacian Ban – Ioan Filip, Tudor Călin – Cocian, Rareș Enceanu, Stahl – Tescan
Rezerve: Cadar – Albu, Ioan Hora, Gitye, Beglarkhanov, Tincău, Chirițoiu, Panait, Gunie
Antrenor: Erik Lincar

Steaua: Frânculescu – Adăscăliței, Cimpoeșu, Lumbu, Ilie – Ștefan Pacionel – Lascu, Răsdan, Drăghici, Doană – Huesca
Rezerve: Pletea – Iordan, Adrian Popa, Chipirliu, Ioniță, Lanțos, Rotaru, Roman, Nedelea
Antrenor: Daniel Oprița

Ministrul Apărării a dat cărţile pe faţă legat de Steaua: “Nu poţi să faci performanţă pe bani publici”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susţine asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul.

Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri şi discuţii diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care joacă în Liga a II-a.

În acest context, întrebat care este planul Ministerului pentru echipa Steaua, ministrul a respins ideea de a investi bani publici într-o echipă de fotbal, chiar dacă aceasta ar ajunge în topul Ligii I.

”Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim şi anume: dacă vrei să faci performanţă în fotbal, nu poţi să faci performanţă pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulţi bani publici într-o echipă care să se bată, să zic, la titlu sau în cupele europene”, a afirmat ministrul Apărării, marţi seară, la Euronews România.

El a susţinut că este nevoie de o asociere între brandul Steaua, care ”trebuie să rămână al Armatei”, şi un investitor, ”cu un contract solid, cu posibilitatea de a investi, pentru că fotbalul e un business” .

Moşteanu a afirmat că investitorul privat este cel care ar trebui să aibă managementul clubului.

”Vom face asta, acum ne uităm la căile juridice şi la paşii juridici”, a adăugat ministrul.

