Giovanni Becali l-a contrazis pe Neţoiu în privinţa Stelei: "E o sumă mică"! La cât evaluează echipa Armatei - Antena Sport

Publicat: 3 octombrie 2025, 19:08

Gigi Neţoiu / AntenaSport

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) l-a contrazis pe fostul investitor de la Voluntari, Gigi Neţoiu (66 de ani), care a dezvăluit recent că a vrut să se implice financiar la Steaua.

Neţoiu a mărturisit că a fost uluit de suma care i-a fost cerută, 20 de milioane de euro. Neţoiu a fost în trecut investitor şi la Craiova şi la Dinamo.

Giovanni Becali nu e de acord cu Gigi Neţoiu în privinţa Stelei: “20 de milioane e o sumă mică”

“Dacă au cerut 20 de milioane de euro, e o sumă mică. Ei au cheltuit mai mult de 20, sunt pe minus. Pentru a face o echipă de play-off e nevoie de minim 30 de milioane. În primul rând, Ministerul vrea să-și scoată banii, e echipa lor. L-au refuzat pe Nețoiu pentru că vor să își scoată cheltuielile.

Eu am spus 30 de milioane, dar poate să fie și mai mult. O echipă în Liga 2 nu poți să o ții fără două milioane”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Neţoiu, care a ieşit din fotbal după ce se implicase financiar la FC Voluntari, a declarat recent că a avut discuţii pentru a prelua Steaua. Totul a picat în momentul în care i s-au solicitat 20 de milioane de euro.

“Am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru, și cu domnul Anghel Iordănescu. Și mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100.000, Timișoara pe 50.000, ce aveți voi?! Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei”, declara Gigi Neţoiu pentru prosport.ro.

Steaua nu are nici în acest an drept juridic de promovare în Liga 1. De când clubul Armatei a redeschis secţia de fotbal Steaua a obţinut de două ori promovarea sportivă în Liga 1, dar nu a putut evolua în primul eşalon din pricina entităţii juridice. Steaua e club de drept public, iar Legea Sportului prevede că, pentru a evolua în prima ligă, un club de fotbal trebuie să fie o entitate privată.

