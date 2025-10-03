Giovanni Becali l-a contrazis pe Neţoiu în privinţa Stelei: "E o sumă mică"! La cât evaluează echipa Armatei - Antena Sport

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) l-a contrazis pe fostul investitor de la Voluntari, Gigi Neţoiu (66 de ani), care a dezvăluit recent că a vrut să se implice financiar la Steaua.

Neţoiu a mărturisit că a fost uluit de suma care i-a fost cerută, 20 de milioane de euro. Neţoiu a fost în trecut investitor şi la Craiova şi la Dinamo.

Giovanni Becali nu e de acord cu Gigi Neţoiu în privinţa Stelei: “20 de milioane e o sumă mică”

“Dacă au cerut 20 de milioane de euro, e o sumă mică. Ei au cheltuit mai mult de 20, sunt pe minus. Pentru a face o echipă de play-off e nevoie de minim 30 de milioane. În primul rând, Ministerul vrea să-și scoată banii, e echipa lor. L-au refuzat pe Nețoiu pentru că vor să își scoată cheltuielile.

Eu am spus 30 de milioane, dar poate să fie și mai mult. O echipă în Liga 2 nu poți să o ții fără două milioane”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Neţoiu, care a ieşit din fotbal după ce se implicase financiar la FC Voluntari, a declarat recent că a avut discuţii pentru a prelua Steaua. Totul a picat în momentul în care i s-au solicitat 20 de milioane de euro.