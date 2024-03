Prima reacție a lui Gabi Tamaș după ce a revenit în fotbal: „Mă bucur că am luat această decizie!” - Antena Sport

”Da, Și Tamaș, și Poenaru au semnat, dar n-aș vrea să mai spun nimic. Prin ce am trecut în acest sezon nu i-aș dori nimănui. Am negociat foarte bine și ne-am înțeles ușor. Contractele sunt până la finalul actualului sezon, iar dacă suntem ok cu toții, vom continua împreună”, a declarat președintele clubului, Cristian Tănase, pentru digisport.ro.

Gabi Tamaş va debuta într-o funcţie de conducere, după ce s-a retras anul trecut din cariera de fotbalist.

De-a lungul carierei de fotbalist, Gabi Tamaş a evoluat, printre altele, pentru Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, CFR Cluj, FCSB sau Astra Giurgiu.

Tamaş a evoluat de 63 de ori pentru echipa naţională de seniori a României. El a avut selecţii şi pentru naţionalele U16, U18 şi U21.