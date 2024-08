"Şapte ani de minciuni!" Fanii din Peluza Sud, în "război" cu şefii clubului Steaua: "Să mai scuturăm gradele alea militare" - Antena Sport

Totodată, antrenorul a dezvăluit și că bugetul echipei sale a scăzut cu 30 de procente față de sezonul anterior.

„Rămâne play-off-ul și apoi să prindem unul dintre primele 2 sau 4 locuri, acesta era obiectivul și dacă ajungeam în grupe în Cupa României. Ne-a rămas doar campionatul, nu e vina noastră că jucăm fără să avem drept de promovare.

Eu nu am auzit nimic, nu a fost nicio discuție (n.r. despre o eventuală obține a dreptului de promovare). Și nouă ne este greu. Dacă mă întrebați acum două zile vă spuneam că am motivație mare.

Pentru că eram în Cupa României, dar acum sunt un pic așa, era important și pentru noi neavând drept de promovare. Acum nu știu ce gânduri pot să spun. E mai mic bugetul, vreo 30 %, pentru că s-au mărit taxele.

Eu am 19 jucători de câmp în lot cu 6 copii, dar nu vreau să mă plâng pentru că eu consider că am făcut o echipă bună”, a spus Daniel Oprița, potrivit iamsport.ro.