Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul - Antena Sport

Steaua Bucureşti a învins liderul ASA Târgu Mureş, cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, în Ghencea, într-un meci din etapa a şasea a Ligii a II-a de fotbal.

Ardelenii au deschis scorul prin Milos Zukanovic (40), dar Steaua a revenit după pauză, prin golurile reuşite de Andrei Lascu (59) şi Bogdan Chipirliu (66).

La Steaua a debutat mijlocaşul Nicolas Popescu, împrumutat de la Farul Constanţa, fiul internaţionalului Gică Popescu fiind urmărit din tribune de tatăl său, notează agerpres.ro.

