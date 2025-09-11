Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul - Antena Sport

Închide meniul
Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul

Steaua – ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul

Steaua – ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 22:55

Steaua – ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul

Sport Pictures

Steaua Bucureşti a învins liderul ASA Târgu Mureş, cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, în Ghencea, într-un meci din etapa a şasea a Ligii a II-a de fotbal.

Ardelenii au deschis scorul prin Milos Zukanovic (40), dar Steaua a revenit după pauză, prin golurile reuşite de Andrei Lascu (59) şi Bogdan Chipirliu (66).

Steaua a învins-o pe ASA Târgu Mureș cu 2-1

La Steaua a debutat mijlocaşul Nicolas Popescu, împrumutat de la Farul Constanţa, fiul internaţionalului Gică Popescu fiind urmărit din tribune de tatăl său, notează agerpres.ro.

Rezultate:

Joi

FC Voluntari – CS Concordia Chiajna 1-0
Steaua Bucureşti – ASA Târgu Mureş 2-1

Vineri

ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea (Stadion Ceahlăul – Piatra Neamţ, 18:00)

Sâmbătă

AFC Metalul Buzău – CSC 1599 Şelimbăr (Stadion Metalul – Buzău, 11:00)
CSC Dumbrăviţa – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ”Ştefan Dobay” – Dumbrăviţa, 11:00)
AFC Câmpulung Muscel 2022 – AFC Chindia Târgovişte (Stadion Muscelul – Câmpulung Muscel, 11:00)
ACS FC Bacău – CSM Reşiţa (Baza Sportivă FC Bacău – Ruşi-Ciutea, 11:00)
CS Gloria Bistriţa – CS Dinamo Bucureşti (Complexul Sportiv ”Jean Pădureanu” – Bistriţa, 11:00)
CSM Slatina – CS Tunari (Stadion 1 Mai – Slatina, 11:00)
CS Afumaţi – ACSM Politehnica Iaşi (Stadion Comunal – Afumaţi, 13:30)

Duminică

CSM Olimpia Satu Mare – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Olimpia – ”Daniel Prodan” – Satu Mare, 11:00)

Clasament:

1. ASA Târgu Mureş 13 puncte
2. Steaua 13
3. Corvinul 13
4. FC Voluntari 13
5. Chindia 12
6. FC Bihor 12
7. Concordia 10
8. Ceahlăul 10

