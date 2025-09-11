Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul - Antena Sport

Steaua Bucureşti a învins liderul ASA Târgu Mureş, cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, în Ghencea, într-un meci din etapa a şasea a Ligii a II-a de fotbal.
Ardelenii au deschis scorul prin Milos Zukanovic (40), dar Steaua a revenit după pauză, prin golurile reuşite de Andrei Lascu (59) şi Bogdan Chipirliu (66).
Steaua a învins-o pe ASA Târgu Mureș cu 2-1
La Steaua a debutat mijlocaşul Nicolas Popescu, împrumutat de la Farul Constanţa, fiul internaţionalului Gică Popescu fiind urmărit din tribune de tatăl său, notează agerpres.ro.
Rezultate:
Joi
FC Voluntari – CS Concordia Chiajna 1-0
Steaua Bucureşti – ASA Târgu Mureş 2-1
Vineri
ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea (Stadion Ceahlăul – Piatra Neamţ, 18:00)
Sâmbătă
AFC Metalul Buzău – CSC 1599 Şelimbăr (Stadion Metalul – Buzău, 11:00)
CSC Dumbrăviţa – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ”Ştefan Dobay” – Dumbrăviţa, 11:00)
AFC Câmpulung Muscel 2022 – AFC Chindia Târgovişte (Stadion Muscelul – Câmpulung Muscel, 11:00)
ACS FC Bacău – CSM Reşiţa (Baza Sportivă FC Bacău – Ruşi-Ciutea, 11:00)
CS Gloria Bistriţa – CS Dinamo Bucureşti (Complexul Sportiv ”Jean Pădureanu” – Bistriţa, 11:00)
CSM Slatina – CS Tunari (Stadion 1 Mai – Slatina, 11:00)
CS Afumaţi – ACSM Politehnica Iaşi (Stadion Comunal – Afumaţi, 13:30)
Duminică
CSM Olimpia Satu Mare – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Olimpia – ”Daniel Prodan” – Satu Mare, 11:00)
Clasament:
1. ASA Târgu Mureş 13 puncte
2. Steaua 13
3. Corvinul 13
4. FC Voluntari 13
5. Chindia 12
6. FC Bihor 12
7. Concordia 10
8. Ceahlăul 10
