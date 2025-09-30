Steaua - Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final - Antena Sport

Închide meniul
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final

Publicat: 30 septembrie 2025, 19:30

Daniel Opriţa / Sport Pictures

Steaua a câştigat meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 2-1, din etapa a 8-a a Ligii 2. Echipa lui Daniel Opriţa a obţinut victoria după ce a fost condusă timp de 82 de minute.

Oaspeţii au deschis scorul după numai 37 de secunde, prin Nacho Heras, cu un şut la colţul lung. Reuşita covăsnenilor a reprezentat şi cel mai rapid gol marcat în această ediţie de Liga 2.

Steaua – Sepsi 2-1! Rubio a marcat o dublă pe final

În prima repriză, Steaua a avut mai multe ocazii, dar nu a reuşit să găsească golul egalizator. Echipa lui Daniel Opriţa a reuşit abia în minutul 83 să restabilească egalitatea, graţie golului marcat de Rubio.

În minutul 90+1, Adăscăliţei a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Rămaşi în 10 oameni, jucătorii lui Ovidiu Burcă nu au rezistat şi au primit al doilea gol din partea steliştilor. Acelaşi Rubio a fost cel care a marcat şi care a adus victoria, un minut mai târziu, pentru formaţia din Ghencea.

După primele 8 etape din Liga 2, Steaua se află pe locul 6, cu 16 puncte, fiind la egalitate cu ASA Tg. Mureş, ocupanta locului 5. De cealaltă parte, Sepsi Sf. Gheorghe ocupă locul 11, cu 13 puncte.

Pentru Steaua urmează deplasarea de sâmbătă de la Hunedoara, cu Corvinul, în timp ce Sepsi Sf. Gheorghe va primi vizita celor de la Ceahlăul Piatra Neamţ.

