Un finanțator de la FC Argeș a ieșit la atac, după plecarea lui Nicolae Dică: "Va rămâne poreclit «Zece Zero»!" - Antena Sport

Un finanțator de la FC Argeș a ieșit la atac, după plecarea lui Nicolae Dică Profimedia Un finanțator de la FC Argeș a ieșit la atac, după plecarea lui Nicolae Dică. Viorel Tudose, unul dintre sponsorii clubului din Pitești, nu s-a ferit de cuvinte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FC Argeș a anunțat despărțirea de Nicolae Dică după 1-1 cu CS Mioveni, în Liga a 2-a. Fostul antrenor de la FCSB și-a încheiat astfel al 3-lea mandat pe banca formației din Trivale. Un finanțator de la FC Argeș a ieșit la atac, după plecarea lui Nicolae Dică Viorel Tudose a declarat faptul că s-a opus numirii lui Nicolae Dică la FC Argeș și a menționat că l-a lăsat pe Dani Coman, președintele echipei, să se convingă singur de faptul că „Nick" nu este un tehnician bun pentru club. De asemenea, finanțatorul l-a atacat pe Nicolae Dică și a spus că acesta va rămâne poreclit „antrenorul Zece Zero", o aluzie la eșecurile FCSB-ului cu formația daneză Silkeborg, din grupele Conference League. În sezonul 2022/2023 al acestei competiții, danezii s-au impus în fața roș-albaștrilor cu scorul total de 10-0, în cele două partide jucate în faza grupelor (5-0 și 5-0).

„Timpul mi-a dat dreptate, dar l-am lăsat pe Dani Coman să se convingă singur ce poate acest Nicolae Dică. Eu sper ca domnul Dică să aibă decența să nu se apuce din nou de meseria de analist sportiv, deoarece un antrenor care retrogradează trei echipe nu are nicio calitate profesională să vorbească pe la TV sau prin mediul online. Dacă și după parcursul ăsta de la FC Argeș te mai apuci să dai lecții unuia sau altuia, să analizezi verzi și uscate, atunci e clar unde ne îndreptăm…

Dică va rămâne în istoria fotbalului românesc antrenorul poreclit Zece Zero…Eu am spus clar încă de la început că acest antrenor nu poate mai mult de o promovare de la Liga 3 la Liga 2, chiar dacă a fost tot cu FC Argeș. Însă, eram suta la suta convins că aici se va ajunge dacă îl vom aduce pe Dică la FC Argeș, iar eu m-am opus cu tarie numirii sale în funcția de antrenor principal, însă am pierdut la vot. Consider că FC Argeș va începe campionatul după îndepărtarea lui Dică. Am bătut pasul pe loc în aceste etape, iar alte echipe au făcut puncte”, a spus finanțatorul, potrivit prosport.ro.

Nicolae Dică e OUT de la FC Argeș!

Nicolae Dică e OUT de la FC Argeș! Oficialii clubului din Liga a 2-a au anunțat despărțirea, după un nou rezultat slab, în campionat.

Ultimul meci al lui „Nick”, din al 3-lea mandat pe banca lui FC Argeș, a fost cel cu CS Mioveni, încheiat la egalitate, scor 1-1. La puțin timp de la finalul partidei cu rivala locală, oficialii lui FC Argeș au anunțat despărșirea de Nicolae Dică, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. „Mulțumim, Nicolae Dică! Clubul nostru și Nicolae Dică au ajuns la un acord pentru încetarea raporturilor contractuale pe cale amiabilă.

Îi dorim mult succes în carieră!”, a fost anunțul făcut de piteșteni. Nicolae Dică o lasă pe FC Argeș pe locul al 13-lea în Liga a 2-a, cu doar 9 puncte obținute după 7 etape disputate, în noul sezon din eșalonul secund. „Nick” și-a încheiat al 3-lea mandat pe banca echipei din Pitești. FC Argeș a mai fost antrenată de Dică în perioadele: 2016-2017 și iunie 2019 – octombrie 2019. În cariera sa le-a mai pregătit, din postura de antrenor principal, pe: FCSB, CS Mioveni, FCU Craiova și FC Voluntari.

