Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2 - Antena Sport

Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2

Liga Campionilor

Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2

Publicat: 18 septembrie 2025, 9:39

Au apărut imaginile! Fanul lui Liverpool care a făcut semne obscene spre banca lui Atletico după golul de 2-2

Fanii lui Liverpool, scandal cu Diego Simeone - Profimedia Images

Diego Simeone nu a mai suportat comportamentul fanilor lui Liverpool, despre care a spus că l-ar fi înjurat pe toată durata partidei de pe Anfield Road, pierdută de Atletico, în prelungiri, cu 2-3.

Războiul dintre cele două părţi a atins apogeul în momentul în care spaniolii au revenit de la 0-2 şi au egalat. Un fan al cormoranilor a făcut semne obscene spre antrenorul de 55 de ani şi cei din stafful său.

Intră aici pentru a vedea scandalul de pe Anfield Road!

Scandalul uriaş de la Liverpool – Atletico Madrid 3-2

Situaţia s-a înrăutăţit la final, după ce Virgil Van Dijk a marcat golul de 3-2, în al doilea minut al prelungirilor, spre disperarea lui Cholo, care a ajuns să fie eliminat după ce le-a transmis arbitrilor că a fost jignit constant de suporterii englezi.

Argentinianul a fost nevoit să plece mai devreme spre vestiare, după discuţiile avute cu arbitrii, dar a recunoscut la final că ar fi trebuit să gestioneze altfel emoţiile unui asemenea duel.

”Au fost insulte tot meciul, dar, bineînțeles, cel care trebuie să rămână calm sunt eu și să îndur totul: insulte, gesturi. Au tot vorbit despre spectacol, dar te insultă pe la spate tot meciul, și nu pot spune nimic pentru că eu sunt antrenorul.

Reacția mea la insultă nu e justificabilă, dar nu știți cum e să fii insultat non-stop timp de 90 de minute. Și, bineînțeles, când adversarul marchează la fix, te întorci și ei continuă cu insultele, și cu toată tensiunea, se întâmplă ce se întâmplă”, a spus argentinianul de 55 de ani după meci.

11:52
