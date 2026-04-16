Barcelona, o nouă plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs. Nici Clement Turpin n-a scăpat

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 21:08

Istvan Kovacs, în Barcelona - Atletico Madrid 0-2 / Profimedia Images

Barcelona a depus o nouă plângere la UEFA împotriva arbitrajului lui Istvan Kovacs, după eliminarea din Champions League. Nici Clement Turpin n-a scăpat, francezul arbitrând returul catalanilor cu Atletico Madrid.

Trupa lui Hansi Flick a ratat calificarea în semifinalele competiției europene, după 2-3 la general, cu Atletico Madrid. După ambele partide, catalanii au răbufnit și au criticat arbitrajul.

Istvan Kovacs a arbitrat manșa tur a confruntării dintre Barcelona și Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 0-2. Catalanii au încheiat ambele dispute cu un jucător eliminat, Pau Cubarsi în tur, respectiv Eric Garcia, în retur, ambii văzând cartonașul roșu pentru faulturi din postura de ultim apărător.

Catalanii au emis un comunicat prin care au explicat faptul că au ales să se adreseze forului continental din cauza deciziilor luate de Istvan Kovács, respectiv Clement Turpin, în disputele cu Atletico Madrid.

„FC Barcelona a depus o plângere la UEFA în legătură cu arbitrajul din dubla manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor UEFA disputată împotriva lui Atlético de Madrid.

Clubul consideră că, pe parcursul celor două meciuri, au existat mai multe decizii de arbitraj care nu au fost conforme cu Legile Jocului, rezultate dintr-o aplicare incorectă a regulamentului și dintr-o intervenție neadecvată a sistemului VAR în faze de o importanță evidentă.

Potrivit FC Barcelona, acumularea acestor erori a avut un impact direct asupra desfășurării meciurilor și asupra rezultatului final al confruntării, provocând un prejudiciu sportiv și economic semnificativ pentru club.

Prin această reclamație, clubul își reafirmă solicitările adresate anterior UEFA și, în același timp, își exprimă disponibilitatea de a colabora cu UEFA pentru a îmbunătăți sistemul de arbitraj, în vederea asigurării unei aplicări mai riguroase, corecte și transparente a Legilor Jocului”, au anunțat cei de la Barcelona, conform site-ului oficial.

Barcelona a mai făcut o plângere la UEFA, după meciul tur cu Atletico Madrid, împotriva lui Istvan Kovács. Oficialii forului continental au respins-o, însă: „După prima manșă a sferturilor UEFA Champions League, jucată miercuri, 8 aprilie 2026 între FC Barcelona și Atletico Madrid, FC Barcelona a depus o protestație legată de o decizie a arbitrului. La 13 aprilie 2026, Comitetul de Control, Etică și Disciplină al UEFA a declarat protestul inadmisibil”, a anunțat UEFA, la momentul respectiv.

