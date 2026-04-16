Barcelona, o nouă plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs. Nici Clement Turpin n-a scăpat

Barcelona a depus o nouă plângere la UEFA împotriva arbitrajului lui Istvan Kovacs, după eliminarea din Champions League. Nici Clement Turpin n-a scăpat, francezul arbitrând returul catalanilor cu Atletico Madrid.

Trupa lui Hansi Flick a ratat calificarea în semifinalele competiției europene, după 2-3 la general, cu Atletico Madrid. După ambele partide, catalanii au răbufnit și au criticat arbitrajul.

Istvan Kovacs a arbitrat manșa tur a confruntării dintre Barcelona și Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 0-2. Catalanii au încheiat ambele dispute cu un jucător eliminat, Pau Cubarsi în tur, respectiv Eric Garcia, în retur, ambii văzând cartonașul roșu pentru faulturi din postura de ultim apărător.

Catalanii au emis un comunicat prin care au explicat faptul că au ales să se adreseze forului continental din cauza deciziilor luate de Istvan Kovács, respectiv Clement Turpin, în disputele cu Atletico Madrid.

„FC Barcelona a depus o plângere la UEFA în legătură cu arbitrajul din dubla manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor UEFA disputată împotriva lui Atlético de Madrid.