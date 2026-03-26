UEFA a anunţat că a aplicat o amendă de 40 000 de euro clubului Benfica pentru „comportament rasist şi/sau discriminatoriu” al suporterilor săi în timpul meciului tur din barajul Ligii Campionilor împotriva echipei Real Madrid, pe 17 februarie.

De asemenea, au fost aplicate o amendă de 25.000 de euro pentru aruncarea de obiecte în timpul meciului şi o altă amendă de 8.000 de euro pentru utilizarea unui pointer laser. Antrenorul secund Pedro Machado a fost suspendat pentru un meci pentru comportament antisportiv.

Benfica, amendată după scandalul uriaş din meciul cu Real Madrid

Real s-a impus cu 1-0 la Lisabona în meciul tur, dar partida a fost marcată de acuzaţiile lui Vinicius, care a afirmat că Gianluca Prestianni i-a adresat o insultă rasistă – acuzaţii negate de jucător şi de clubul portughez.

UEFA a deschis o anchetă cu privire la incident şi l-a suspendat provizoriu pe Prestianni pentru returul de la Madrid din săptămâna următoare, unde Real s-a impus cu 2-1, confirmându-şi calificarea în optimile de finală.

Sancţiunile disciplinare anunţate includ, de asemenea, o măsură suspendată pe o perioadă de probă de un an, care impune închiderea parţială a stadionului Benficăi în timpul unui meci pe teren propriu.