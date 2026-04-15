Ce riscă Raphinha după declaraţiile dure de la finalul meciului Atletico – Barcelona 1-2! Anunţul spaniolilor

Raphinha a fost extrem de nervos la finalul meciului retur dintre Atletico şi Barcelona, câştigat de catalani cu 2-1. Echipa lui Hansi Flick a fost însă eliminată, Atleti câştigând dubla cu 3-2, graţie succesului cu 2-0 din tur.

Marele absent al dublei din sferturile de finală, după accidentarea suferită la echipa naţională a Braziliei, Raphinha a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, în faţa jurnaliştilor spanioli. Brazilianul susţine că Barcelona a fost furată, fiind nemulţumit de eliminarea lui Eric Garcia, dar şi de faptul că Dani Olmo nu a primit penalty.

Raphinha riscă trei etape de suspendare după ce a acuzat arbitrajul meciului Atletico – Barcelona 1-2

Declaraţiile lui Raphinha pot avea urmări. Potrivit mundodeportivo.com, acuzaţiile brazilianului pot fi încadrate la Articolul 11 al Codului Disciplinar UEFA, care pedepseşte jucătorii sau antrenorii care au declaraţii sau comportamente jignitoare la adresa forului european.

Astfel, Raphinha riscă să primească până la trei etape de suspendare pentru declaraţiile date. În cazul în care va fi suspendat, el brazilianul va rata primele meciuri ale Barcelonei din sezonul viitor UEFA Champions League.

Nu este prima oară când UEFA ar lua o astfel de decizie. În 2019, o postare a lui Neymar pe Instagram, în care critica arbitrajul, i-a adus brazilianului trei etape de suspendare.