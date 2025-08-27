Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Comentatorii kazahi au "înnebunit" după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Comentatorii kazahi au “înnebunit” după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor
VIDEO

Comentatorii kazahi au “înnebunit” după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor

Publicat: 27 august 2025, 9:26

Comentarii
Comentatorii kazahi au înnebunit după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor

Kairat -Celtic - Profimedia Images

Kairat s-a calificat pentru prima oară în istorie în faza principală a Ligii Campionilor, iar performanţa unică a clubului din Almaty a venit dramatic, după executarea loviturilor de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kazahii au trecut în play-off-ul Ligii Campionilor de Celtic. După 0-0 în Scoţia, a urmat încă o remiză albă pe Central Stadium, cu aproape 23.000 de fani în tribune. Totul s-a decis la penalty-uri, iar reacţia comentatorilor a fost una pe măsură.

Comentatorii kazahi au “înnebunit” după penalty-ul care a adus calificarea

După ce Daizen Maeda a ratat al treilea penalty pentru Celtic şi intervenţia portarului Anarbekov a adus o calificare uriaşă, comentatorii kazahi au urlat zeci de secunde, fiind şi ei uimiţi de performanţa reuşită de echipa condusă de Rafael Urazbakhtin.

De altfel, Temirlan Anarbekov a fost eroul lui Kairat, după ce a apărat trei penalty-uri. Performanţa lui Kairat este cu atât mai impresionantă dacă ţinem cont că lotul echipei e cotat la 12.8 milioane de euro, în timp ce cel al lui Celtic valorează 130 de milioane de euro.

Intră aici pentru a asculta comentariul!

Kairat Almaty s-a calificat în grupa Champions League

Kairat Almaty din Kazahstan a trecut de Celtic Glasgow şi s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor pentru prima oară în istoria sa.

Reclamă
Reclamă

Echipa din Kazahstan a reuşit să treacă de scoţienii de la Celtic la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce în tur şi în returul din play-off scorul a fost 0-0.

Tragerea la sorţi pentru grupa principală a Ligii Campionilor are loc joi. Prima etapă a fazei grupelor din Liga Campionilor se va desfăşura în perioada 16-18 septembrie 2025, iar a opta şi ultima se va juca pe 28 ianuarie 2026.

Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxosEmil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
Observator
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți administratorii firmelor falimentare
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți administratorii firmelor falimentare
10:18
Coco Gauff, calificare după 3 ore de joc în turul 2 de la US Open 2025
10:13
CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu! Ar fi lovitura verii în Liga 1
9:44
Ianis Hagi, ofertă unică din Liga 1! “I-a propus-o la sugestia mea”
8:50
Ministrul Apărării a dat cărţile pe faţă legat de Steaua: “Nu poţi să faci performanţă pe bani publici”
8:41
Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen
8:24
Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 2 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 3 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 4 Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR 5 Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”