Comentatorii kazahi au "înnebunit" după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor - Antena Sport

Kairat s-a calificat pentru prima oară în istorie în faza principală a Ligii Campionilor, iar performanţa unică a clubului din Almaty a venit dramatic, după executarea loviturilor de departajare.

Kazahii au trecut în play-off-ul Ligii Campionilor de Celtic. După 0-0 în Scoţia, a urmat încă o remiză albă pe Central Stadium, cu aproape 23.000 de fani în tribune. Totul s-a decis la penalty-uri, iar reacţia comentatorilor a fost una pe măsură.

Comentatorii kazahi au “înnebunit” după penalty-ul care a adus calificarea

După ce Daizen Maeda a ratat al treilea penalty pentru Celtic şi intervenţia portarului Anarbekov a adus o calificare uriaşă, comentatorii kazahi au urlat zeci de secunde, fiind şi ei uimiţi de performanţa reuşită de echipa condusă de Rafael Urazbakhtin.

De altfel, Temirlan Anarbekov a fost eroul lui Kairat, după ce a apărat trei penalty-uri. Performanţa lui Kairat este cu atât mai impresionantă dacă ţinem cont că lotul echipei e cotat la 12.8 milioane de euro, în timp ce cel al lui Celtic valorează 130 de milioane de euro.

Kairat Almaty s-a calificat în grupa Champions League

