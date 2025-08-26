Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra - Antena Sport

Marţi şi miercuri se decis ultimele echipe calificate în faza principală UEFA Champions League. Este al doilea sezon cu noul format şi au mai rămas şapte locuri disponibile.

Primele trei meciuri au loc marţi, urmând ca miercuri să se decidă şi ultimele patru echipe calificate în faza principală a grupei principale UEFA Champions League.

Play-off-ul Ligii Campionilor LIVE SCORE

Min. 1: A început meciul dintre Kairat Almaty şi Celtic.

Ziua de marţi începe cu meciul din Champions League dintre Kairat Almaty şi Celtic. Turul de la Glasgow s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

De la ora 22:00 vor avea loc alte două meciuri. Ciprioţii de la Pafos primesc vizita celor de la Steaua Roşie Belgrad. În turul din Serbia s-a impus Pafos, scor 2-1.