Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra - Antena Sport

Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra

Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra

Publicat: 26 august 2025, 20:02

Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra

Celtic - Kairat Almaty / Profimedia

Marţi şi miercuri se decis ultimele echipe calificate în faza principală UEFA Champions League. Este al doilea sezon cu noul format şi au mai rămas şapte locuri disponibile.

Primele trei meciuri au loc marţi, urmând ca miercuri să se decidă şi ultimele patru echipe calificate în faza principală a grupei principale UEFA Champions League.

Play-off-ul Ligii Campionilor

Min. 1: A început meciul dintre Kairat Almaty şi Celtic.

Ziua de marţi începe cu meciul din Champions League dintre Kairat Almaty şi Celtic. Turul de la Glasgow s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

De la ora 22:00 vor avea loc alte două meciuri. Ciprioţii de la Pafos primesc vizita celor de la Steaua Roşie Belgrad. În turul din Serbia s-a impus Pafos, scor 2-1.

Tot de la ora 22:00 va avea loc şi partida dintre Sturm Graz şi Bodo/Glimt. Norvegienii merg însă în Austria aproape lipsiţi de orice emoţie, după ce s-au impus în tur cu 5-0.

Programul play-off-ului UEFA Champions League

Marţi

  • Kairat Almaty – Celtic (19:45)
  • Pafos – Steaua Roşie (22:00)
  • Sturm Graz – Bodo/Glimt (22:00)

Miercuri

  • Qarabag – Ferencvaros (19:45)
  • Benfica – Fenerbahce (22:00)
  • Club Brugge – Rangers (22:00)
  • FC Copenhaga – FC Basel (22:00)

Istvan Kovacs, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor

Istvan Kovacs a fost delegat la manşa retur a duelului dintre Copenhaga (Danemarca) şi Basel (Elveţia), din play-off-ul Ligii Campionilor. În primul joc, în Elveţia, scorul a fost 1-1.

Partida este programată miercuri, 27 august, de la ora 22:00, la Copenhaga.

Kovacs va fi ajutat de o brigadă complet românească din care mai fac parte asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial Szabolcs Kovacs şi arbitrii din camera VAR Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

Alte două brigăzi din România vor arbitra în această săptămână în play-off-ul cupelor europene:

Radu Petrescu, ajutat de Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu (asistenţi), Andrei Chivulete (al patrulea oficial), Sebastian Colţescu şi Cristina Trandafir (VAR), va arbitra meciul Sigma Olomouc (Cehia) – Malmo (Suedia) din play-off-ul Europa League.

Horaţiu Feşnic, ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei (asistenţi), Rareş Vidican (al patrulea oficial), Ovidiu Haţegan şi Sorin Costreie (VAR), va fi la centru la partida RFS (Letonia) – Hamrun Spartans (Malta) din play-off-ul Conference League.

Loading ...
Citește și:
