“Competiţie pentru trişori!” Cea mai dură reacţie din tabăra Barcelonei, după dubla cu Atletico: “Ruşinos”

Alex Masgras Publicat: 15 aprilie 2026, 8:55

Jucătorii Barcelonei, în jurul lui Clement Turpin / Getty Images

Barcelona s-a oprit în sferturile de finală ale UEFA Champions League, după ce a fost eliminată de Atletico Madrid. Catalanii au câştigat cu 2-1 meciul de pe Metropolitano, dar nu a fost suficient pentru catalani, care se vor concentra acum numai pe câştigarea titlului din La Liga.

La finalul meciului retur, catalanii au acuzat arbitrajul lui Clement Turpin şi consideră că au fost dezavantajaţi categoric în duelul de la Madrid. Un discurs şi mai dur a fost al unui fost oficial de pe Camp Nou.

Toni Freixa, după Atletico – Barcelona: “O competiție rușinoasă, făcută pentru trișori”

Toni Freixa, fost membru al Consiliului de Administraţie de la Barcelona în perioada 2003-2005, sub comanda lui Joan Laporta, dar care a fost director şi în epoca Josep Maria Bartomeu, a făcut mai multe declaraţii tari la adresa UEFA şi a lui Atletico Madrid. El a acuzat arbitrajul şi stilul de joc al echipei lui Diego Simeone:

“Am fost superiori la toate capitolele. Tacticile anti-fotbal și arbitrajul ne-au împiedicat să ne calificăm. O competiție rușinoasă, făcută pentru trișori”, a spus Toni Freixa, pe contul său de X.

Barcelona nu a mai cucerit trofeul UEFA Champions League din 2015 şi rămâne fără prezenţă în finală din acel sezon. Pentru catalani, acum a mai rămas doar cursa pentru titlul din La Liga, acolo unde are 9 puncte avans în faţa lui Real Madrid, cu şapte etape înainte de final. Barcelona va juca în weekend împotriva lui Celta Vigo, pe teren propriu.

De partea cealaltă, Atletico Madrid se pregăteşte pentru semifinalele UEFA Champions League. Echipa lui Diego Simeone va juca pentru finala de la Budapesta contra câştigătoarei dintre Arsenal şi Sporting. În turul de la Lisabona, echipa lui Mikel Arteta s-a impus cu 1-0.

