Juventus - Inter LIVE TEXT (19:00). Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu va avea parte de primul său mare derby în Serie A, din postura de antrenor. Inter, vicecampioana Europei şi echipa pe care o conduce, merge la Torino, pentru meciul cu Juventus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este cel mai important meci pentru Cristi Chivu de la momentul preluării formaţiei alături de care a câştigat Liga Campionilor ca jucător.

Juventus – Inter LIVE TEXT (19:00)

După un început entuziasmant, când Inter a câştigat cu 5-0 meciul din prima etapă a noului sezon, dar jucătorii lui Chivu au fost readuşi rapid cu picioarele pe pământ de Udinese, care s-a impus cu 2-1.

De partea cealaltă, Juventus a început excelent noul sezon, cu două victorii, fără gol primit. În prima etapă au învins-o pe Parma, cu 2-0, după care au câştigat cu 1-0 meciul de pe terenul lui Genoa.

Meciul de sâmbătă de la Torino îi pune faţă în faţă pe Cristi Chivu şi Igor Tudor. Pentru prima oară într-un Juventus – Inter după 51 de ani, ambii antrenori sunt din afara Italiei.