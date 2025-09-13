Juventus - Inter LIVE TEXT (19:00). Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu va avea parte de primul său mare derby în Serie A, din postura de antrenor. Inter, vicecampioana Europei şi echipa pe care o conduce, merge la Torino, pentru meciul cu Juventus.
Este cel mai important meci pentru Cristi Chivu de la momentul preluării formaţiei alături de care a câştigat Liga Campionilor ca jucător.
Juventus – Inter LIVE TEXT (19:00)
După un început entuziasmant, când Inter a câştigat cu 5-0 meciul din prima etapă a noului sezon, dar jucătorii lui Chivu au fost readuşi rapid cu picioarele pe pământ de Udinese, care s-a impus cu 2-1.
De partea cealaltă, Juventus a început excelent noul sezon, cu două victorii, fără gol primit. În prima etapă au învins-o pe Parma, cu 2-0, după care au câştigat cu 1-0 meciul de pe terenul lui Genoa.
Meciul de sâmbătă de la Torino îi pune faţă în faţă pe Cristi Chivu şi Igor Tudor. Pentru prima oară într-un Juventus – Inter după 51 de ani, ambii antrenori sunt din afara Italiei.
Sezonul trecut, Inter nu a reuşit să o învingă pe Juventus. În tur, în luna octombrie a anului trecut, la Milano, cele două echipe au încheiat la egalitate, într-un incredibil 4-4. În luna februarie, la Torino, “Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat de Francisco Conceicao.
Echipele probabile în Juventus – Inter
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie – Koopeminers, Yildiz – J. David
Antrenor: Igor Tudor
- Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, L. Martinez
Antrenor: Cristi Chivu
