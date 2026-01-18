Cristi Chivu, gata de duelul "de foc" din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: "Ştim ce valoare avem" - Antena Sport

Cristi Chivu e gata de duelul “de foc” cu Arsenal din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită pe Udinese, scor 1-0, în etapa a 21-a a primei ligi din Italia.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Lautaro Martinez. Căpitanul lui Inter a marcat din pasa lui Pio Esposito în minutul 20.

Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, Inter – Arsenal

Cristi Chivu a oferit declaraţii despre duelul cu Arsenal, la finalul meciului câştigat cu Udinese. Antrenorul român s-a declarat convins de faptul că duelul cu “tunarii” va fi unul extrem de dificil, însă are încredere în echipa sa.

“Pentru a aduna puncte şi a ajunge în faza următoare avem nevoie de un meci bun. Arsenal, alături de Bayern, sunt probabil cele mai piternice echipei. Îi respectăm, ştim că ne vor pune în dificultate, dar ştim şi ce valoare avem. Vom intra pe teren cu capul sus şi vom căuta o victorie care ne-ar creşte şansele de calificare“, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Partida dintre Inter şi Arsenal se va disputa marţi, de la ora 22:00, în penultima etapă a grupei de Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta ocupă primul loc, cu maximum de puncte, după şase meciuri disputate.