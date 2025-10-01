Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter - Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român

Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român

Publicat: 1 octombrie 2025, 0:25

Comentarii
Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Slavia / Profimedia

Inter, echipa lui Cristi Chivu, a câştigat fără drept de apel meciul contra cehilor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Finalista din sezonul trecut s-a impus cu 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lautaro Martinez, cu o dublă, şi Denzel Dumfries au fost marcatorii lui Inter, într-o seară perfectă pentru nerazzurri.

Cristi Chivu, alături de Mancini, Ranieri şi Spalletti, după Inter – Slavia 3-0

Aceasta este a doua victorie a lui Inter din acest sezon din UEFA Champions League, după ce în prima etapă, echipa antrenorului român s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Ajax Amsterdam.

În urma succesului în faţa celor de la Slavia Praga, Cristi Chivu s-a alăturat unor nume uriaşe din istoria fotbalului antrenor. Fostul căpitan al naţionalei României este al patrulea antrenor care câştigă primele două meciuri în UEFA Champions League, pe banca lui Inter.

Ceilalţi trei antrenori care au mai reuşit această performanţă sunt Roberto Mancini, Claudio Ranieri şi Luciano Spalletti.

Reclamă
Reclamă

Pentru Inter urmează acum meciul de pe teren propriu din Serie A, cu Cremonese. După pauza internaţională, echipa lui Cristi Chivu va juca pe Olimpico, împotriva lui AS Roma, după care va merge în Belgia, pentru duelul cu Royale Union Saint-Gilloise, din a treia etapă a fazei principale UEFA Champions League.

Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
0:00 1 oct.
Inter – Slavia 3-0. Echipa lui Cristi Chivu s-a distrat pe teren propriu. Galatasaray, victorie uriaşă cu Liverpool
23:06
Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica
22:47
Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj
22:32
VideoJurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni
22:10
Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin: “Această responsabilitate vine cu provocări”
21:49
VideoJurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi 5 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!” 6 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”