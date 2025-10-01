Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter - Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român - Antena Sport

Inter, echipa lui Cristi Chivu, a câştigat fără drept de apel meciul contra cehilor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Finalista din sezonul trecut s-a impus cu 3-0.
Lautaro Martinez, cu o dublă, şi Denzel Dumfries au fost marcatorii lui Inter, într-o seară perfectă pentru nerazzurri.
Cristi Chivu, alături de Mancini, Ranieri şi Spalletti, după Inter – Slavia 3-0
Aceasta este a doua victorie a lui Inter din acest sezon din UEFA Champions League, după ce în prima etapă, echipa antrenorului român s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Ajax Amsterdam.
În urma succesului în faţa celor de la Slavia Praga, Cristi Chivu s-a alăturat unor nume uriaşe din istoria fotbalului antrenor. Fostul căpitan al naţionalei României este al patrulea antrenor care câştigă primele două meciuri în UEFA Champions League, pe banca lui Inter.
Ceilalţi trei antrenori care au mai reuşit această performanţă sunt Roberto Mancini, Claudio Ranieri şi Luciano Spalletti.
Pentru Inter urmează acum meciul de pe teren propriu din Serie A, cu Cremonese. După pauza internaţională, echipa lui Cristi Chivu va juca pe Olimpico, împotriva lui AS Roma, după care va merge în Belgia, pentru duelul cu Royale Union Saint-Gilloise, din a treia etapă a fazei principale UEFA Champions League.
