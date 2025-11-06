Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: "A lucrat în ciuda neîncrederii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”

Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”

Andrei Nicolae Publicat: 6 noiembrie 2025, 10:32

Comentarii
Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: A lucrat în ciuda neîncrederii

Giuseppe Marotta, patronul celor de la Inter, după un meci / Profimedia

Giuseppe Marotta, președintele de la Inter, și-a lăudat echipa după cea mai recentă victorie obținută în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Deși succesul nu a fost unul convingător contra trupei din Kazahstan, conducătorul “nerazzurrilor” a vorbit la superlativ și despre Cristi Chivu, despre care a spus că a lucrat într-un mediu “ostil”, fiind criticat constant, făcând referire la primele săptămâni ale românului de când a început sezonul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a obținut a patra victorie din tot atâtea posibile în Champions League, iar Marotta s-a arătat mulțumit de rezultatele echipei sale după prima jumătate a fazei grupei din UCL. Lautaro Martinez și Carlos Augusto au consemnat victoria italienilor cu scorul de 2-1 în fața kazahilor pentru care a marcat Ofri Arad.

Marotta: “Creditul merge la antrenor”

Președintele de la Inter este de părere că bilanțul echipei sale de până acum din Liga Campionilor reprezintă un semn bun pentru ceea ce urmează, ținând cont că are patru victorii și un golaveraj de 11-1.

Am jucat patru meciuri, 12 puncte și am încasat un singur gol: e un semn bun pentru restul sezonului. Creditul merge la antrenor, care a lucrat în ciuda neîncrederii pe care a primit-o din partea tuturor, cu siguranță nu a noastră.

Noi știam că avem de a face cu un grup de jucători foarte buni și profesioniști și un antrenor, care alături de ei, a creat o echipă câștigătoare“, a spus Giuseppe Marotta, potrivit fcinter1908.it.

Reclamă
Reclamă

Pentru Interul lui Cristi Chivu urmează o a doua jumătate “de foc” în grupa unică de UCL, unde mai are jucat contra celor de la Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
10:15
EXCLUSIVPovestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori
9:53
Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
9:53
Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis
9:48
Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”
9:12
VIDEOFanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit
9:05
Omagiu pentru Emeric Ienei adus de suporterii Stelei. Bannerul afișat la Stadionul din Ghencea
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 3 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 4 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 5 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 6 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență