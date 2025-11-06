Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: "A lucrat în ciuda neîncrederii" - Antena Sport

Giuseppe Marotta, președintele de la Inter, și-a lăudat echipa după cea mai recentă victorie obținută în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Deși succesul nu a fost unul convingător contra trupei din Kazahstan, conducătorul “nerazzurrilor” a vorbit la superlativ și despre Cristi Chivu, despre care a spus că a lucrat într-un mediu “ostil”, fiind criticat constant, făcând referire la primele săptămâni ale românului de când a început sezonul.

Inter a obținut a patra victorie din tot atâtea posibile în Champions League, iar Marotta s-a arătat mulțumit de rezultatele echipei sale după prima jumătate a fazei grupei din UCL. Lautaro Martinez și Carlos Augusto au consemnat victoria italienilor cu scorul de 2-1 în fața kazahilor pentru care a marcat Ofri Arad.

Marotta: “Creditul merge la antrenor”

Președintele de la Inter este de părere că bilanțul echipei sale de până acum din Liga Campionilor reprezintă un semn bun pentru ceea ce urmează, ținând cont că are patru victorii și un golaveraj de 11-1.

“Am jucat patru meciuri, 12 puncte și am încasat un singur gol: e un semn bun pentru restul sezonului. Creditul merge la antrenor, care a lucrat în ciuda neîncrederii pe care a primit-o din partea tuturor, cu siguranță nu a noastră.

Noi știam că avem de a face cu un grup de jucători foarte buni și profesioniști și un antrenor, care alături de ei, a creat o echipă câștigătoare“, a spus Giuseppe Marotta, potrivit fcinter1908.it.