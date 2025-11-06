Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 6 noiembrie 2025, 0:17

Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1. 

Inter a deschis scorul prin Lautaro Martinez, care a punctat în minutul 45. Kairat Almaty a reușit să egaleze pe Meazza prin Arad, în minutul 55. Golul victoriei a fost marcat de Carlos Augusto, în minutul 67. 

Reacția italienilor după ce Interul lui Cristi Chivu s-a chinuit în meciul cu Kairat Almaty 

Cristi Chivu a ratat șansa de a deveni primul antrenor din istorie care obține patru victorii la 0, în primele patru meciuri bifate în Champions League. Inter rămâne însă neînvinsă, fiind pe locul trei în grupă, la egalitate cu Bayern și Arsenal, dar cu un golaveraj mai slab.  

„Inter, cu minimum necesar și puține riscuri asumate. Dar veștile sunt bune”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după succesul nerazzurrilor cu Kairat Almaty. 

„Inter câștigă cu dificultate, dar reușește a patra victorie în patru meciuri”, au notat și italienii de la gazzetta.it, imediat după meciul echipei lui Cristi Chivu. Echipa lui Chivu s-a deghizat într-un balaur (nu prea) nemilos și cu greu a învins Cenușăreasa în basmul Kairat Alamty. Totuși, golurile lui Lautaro și Carlos Augusto o propulsează în fruntea clasamentului”, au mai notat aceștia. 

„Carlos Augusto spală păcatele lui Inter: brazilianul evită rușinea, iar Kairat pierde în aplauze”, au reacționat și cei de la fcinternews.it. 

După meciul cu Kairat Almaty, Cristi Chivu a primit nota 6 din partea italienilor de la tuttomercatoweb.com. Italienii l-au taxat pe antrenorul român pentru faptul că echipa nu a forțat în duelul cu formația din Kazahstan. 

„Interul lui face minimul pentru a învinge un adversar clar mai slab, dar obține a patra victorie consecutivă, care garantează faptul că nerazzurrii pot gestiona cu seninătate cele mai complicate meciuri care urmează să vină”, au notat italienii menționați anterior despre Cristi Chivu.  

Pentru Inter urmează duelul din Serie A cu Lazio, de pe teren propriu. Meciul se va disputa duminică, de la 21:45, echipa lui Cristi Chivu fiind pe locul secund în campionat, la un punct de liderul Napoli și la egalitate cu AC Milan și AS Roma. 

