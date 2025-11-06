Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român - Antena Sport

Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1.

Inter a deschis scorul prin Lautaro Martinez, care a punctat în minutul 45. Kairat Almaty a reușit să egaleze pe Meazza prin Arad, în minutul 55. Golul victoriei a fost marcat de Carlos Augusto, în minutul 67.

Reacția italienilor după ce Interul lui Cristi Chivu s-a chinuit în meciul cu Kairat Almaty

Cristi Chivu a ratat șansa de a deveni primul antrenor din istorie care obține patru victorii la 0, în primele patru meciuri bifate în Champions League. Inter rămâne însă neînvinsă, fiind pe locul trei în grupă, la egalitate cu Bayern și Arsenal, dar cu un golaveraj mai slab.

„Inter, cu minimum necesar și puține riscuri asumate. Dar veștile sunt bune”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după succesul nerazzurrilor cu Kairat Almaty.

„Inter câștigă cu dificultate, dar reușește a patra victorie în patru meciuri”, au notat și italienii de la gazzetta.it, imediat după meciul echipei lui Cristi Chivu. „Echipa lui Chivu s-a deghizat într-un balaur (nu prea) nemilos și cu greu a învins Cenușăreasa în basmul Kairat Alamty. Totuși, golurile lui Lautaro și Carlos Augusto o propulsează în fruntea clasamentului”, au mai notat aceștia.