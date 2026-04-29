Declarația cu care Luis Enrique a spus totul după PSG-Bayern: „Meritam să câștigăm, să facem egal și să pierdem”

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.
Peste doar o săptămână, la Munchen, are loc manșa retur iar parizienii se gândesc deja că trebuie să marcheze minim trei goluri pentru a spera la calificare, după cum a spus Luis Enrique la finalul meciului.
Luis Enrique, reacție unică după meci
Antrenorul campioanei Europei, Luis Enrique, a spus la final că PSG – Bayern a fost cel mai bun meci pe care l-a avut în cariera de antrenor.
„Nu poți să fii supărat pe jucători, nici măcar când iei patru, cinci sau șase goluri. Nu asta contează. Ambele echipe au arătat cine sunt și ce simt pe teren.
A fost, practic, o sărbătoare continuă. Ritm nebun, posesie schimbată des, intensitate foarte mare, nivel ridicat. Toată lumea era epuizată, dar în același timp fericită, pentru că am învins una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună echipă din Europa în acest sezon.
Am arătat ce fel de echipe suntem. Nu am mai văzut un meci cu o asemenea intensitate și cu atâta dorință de a câștiga. Suporterii ambelor echipe trebuie să fie mulțumiți de spectacol. Nu am mai întâlnit o asemenea intensitate și un nivel fizic atât de ridicat. Toți merită felicitați. Noi meritam să câștigăm, să facem egal sau să pierdem. A fost un meci fantastic.
Cred că ambele echipe au arătat clar ce fel de echipe sunt. A fost un meci excepțional, nu am trăit niciodată ca antrenor o partidă cu o asemenea intensitate și cu o dorință atât de mare de a câștiga. Sunt convins că toți suporterii, indiferent de echipa pe care o susțin, s-au bucurat de un astfel de spectacol. Trebuie felicitate ambele echipe și toți jucătorii.
Când ai trei goluri avantaj (nr. PSG conducea cu 5-2), ai impresia că e un rezultat foarte bun. Adversarul și-a asumat multe riscuri. A fost extrem de complicat și va fi la fel și în retur. Sigur, sunt lucruri de îmbunătățit, dar acum trebuie să ne bucurăm de moment. Este abia al treilea meci pe care îl pierd în acest sezon, deci suntem foarte mulțumiți. Am meritat victoria, a fost un meci incredibil. Cred că ambele echipe și-au arătat personalitatea și felul în care înțeleg să joace fotbal” a spus Luis Enrique după partidă.
