Declarația cu care Luis Enrique a spus totul după PSG-Bayern: „Meritam să câștigăm, să facem egal și să pierdem”

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Peste doar o săptămână, la Munchen, are loc manșa retur iar parizienii se gândesc deja că trebuie să marcheze minim trei goluri pentru a spera la calificare, după cum a spus Luis Enrique la finalul meciului.

Luis Enrique, reacție unică după meci

Antrenorul campioanei Europei, Luis Enrique, a spus la final că PSG – Bayern a fost cel mai bun meci pe care l-a avut în cariera de antrenor.

„Nu poți să fii supărat pe jucători, nici măcar când iei patru, cinci sau șase goluri. Nu asta contează. Ambele echipe au arătat cine sunt și ce simt pe teren.

A fost, practic, o sărbătoare continuă. Ritm nebun, posesie schimbată des, intensitate foarte mare, nivel ridicat. Toată lumea era epuizată, dar în același timp fericită, pentru că am învins una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună echipă din Europa în acest sezon.