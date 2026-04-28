Diego Simeone, inamicul numărul 1 al englezilor înainte de Atletico – Arsenal: “Trucuri murdare”

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 12:34

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, este acuzat de presa din Anglia că va folosi “trucuri murdare” la meciul cu Arsenal de miercuri seară, din manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Primul meci va avea loc pe Metropolitano, la Madrid.

În acest sezon, gazonul de pe stadionul echipei lui Diego Simeone a ridicat mai multe semne de întrebare, atât după meciul din Cupa Spaniei cu Barcelona, cât şi după duelul din Champions League cu Tottenham. Atunci, jucătorii adverşi au avut probleme cu echilibrul, lucru care a dus la gafe.

Atunci, Atletico a fost acuzată că a udat prea mult gazonul, motiv pentru care a fost mult prea alunecos. În meciul din februarie, din Cupa Spaniei, Atletico s-a impus cu 4-0 în faţa Barcelonei. O lună mai târziu, în Champions League, cu Tottenham, spaniolii s-au impus cu 5-2 pe acelaşi stadion, la capătul unui meci în care Atletico conducea cu 4-0 după 22 de minute. Mai mult, portarul Antonin Kinsky a comis două gafe uriaşe şi a fost schimbat în minutul 17.

Înaintea dublei cu Arsenal, englezii de la mirror.co.uk avertizează că Metropolitano s-a transformat într-o fortăreaţă, făcând referire şi la cele două partide mai sus amintite, susţinând că “tunarii” se tem mai mult de trucurile murdare ale lui Simeone decât de echipa lui Atletico.

Atletico Madrid nu traversează cea mai bună perioadă, reuşind înaintea meciului cu Arsenal să înregistreze prima victorie, cu Bilbao, după o serie de patru înfrângeri la rând. Aici sunt incluse atât înfrângerea din returul cu Barcelona din sferturile UCL, care a adus însă calificarea, dar şi dezamăgirea din finala Cupei Spaniei cu Real Sociedad, pierdută la loviturile de departajare.

De partea cealaltă, Arsenal nu traversează nici ea o perioadă grozavă. A câştigat în weekend cu Newcastle şi a revenit, pe moment, pe primul loc în Premier League. Presiunea este însă pe umerii lui Mikel Arteta, în condiţiile în care Manchester City, care are trei puncte mai puţin, are şi un meci mai puţin disputat.

Recomandări

Citește și:
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Observator
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
Fanatik.ro
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
14:29

VIDEOPittsburgh Penguins “rămâne în viaţă”! Portarul lui Flyers şi-a trimis pucul în propria poartă la golul care a decis meciul
14:29

Barcelona insistă pentru transferul lui Julian Alvarez. Mutarea uriaşă pregătită de catalani
14:16

Kyros Vassaras, delegat de UEFA la semifinala Champions League. Ce rol va îndeplini şeful CCA
14:03

Lovitură pentru U Cluj în lupta la titlu. Cât va lipsi golgheterul Jovo Lukic, după accidentarea suferită la încălzire
13:57

Per Johansson, discurs superb înainte de Final 4! Laude pentru CSM Bucureşti: “Probabil cea mai puternică echipă de până acum”
13:55

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea lui Diego Maradona
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo! 6 „Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor