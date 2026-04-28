Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, este acuzat de presa din Anglia că va folosi “trucuri murdare” la meciul cu Arsenal de miercuri seară, din manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Primul meci va avea loc pe Metropolitano, la Madrid.

În acest sezon, gazonul de pe stadionul echipei lui Diego Simeone a ridicat mai multe semne de întrebare, atât după meciul din Cupa Spaniei cu Barcelona, cât şi după duelul din Champions League cu Tottenham. Atunci, jucătorii adverşi au avut probleme cu echilibrul, lucru care a dus la gafe.

Diego Simeone, inamicul numărul 1 al englezilor înainte de Atletico – Arsenal: “Trucuri murdare”

Atunci, Atletico a fost acuzată că a udat prea mult gazonul, motiv pentru care a fost mult prea alunecos. În meciul din februarie, din Cupa Spaniei, Atletico s-a impus cu 4-0 în faţa Barcelonei. O lună mai târziu, în Champions League, cu Tottenham, spaniolii s-au impus cu 5-2 pe acelaşi stadion, la capătul unui meci în care Atletico conducea cu 4-0 după 22 de minute. Mai mult, portarul Antonin Kinsky a comis două gafe uriaşe şi a fost schimbat în minutul 17.

Înaintea dublei cu Arsenal, englezii de la mirror.co.uk avertizează că Metropolitano s-a transformat într-o fortăreaţă, făcând referire şi la cele două partide mai sus amintite, susţinând că “tunarii” se tem mai mult de trucurile murdare ale lui Simeone decât de echipa lui Atletico.

Atletico Madrid nu traversează cea mai bună perioadă, reuşind înaintea meciului cu Arsenal să înregistreze prima victorie, cu Bilbao, după o serie de patru înfrângeri la rând. Aici sunt incluse atât înfrângerea din returul cu Barcelona din sferturile UCL, care a adus însă calificarea, dar şi dezamăgirea din finala Cupei Spaniei cu Real Sociedad, pierdută la loviturile de departajare.