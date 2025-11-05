Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal - Antena Sport

Echipa românului Vlad Dragomir (26 de ani), Pafos, a obţinut prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani!
Vlad Dragomir a fost integralist în Pafos – Villarreal 1-0, primind nota 6.3 pentru prestaţia lui.
Pafos, prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani
Derrick Luckassen a înscris singurul gol al meciului, în minutul 47, cu o lovitură de cap, după un corner. Acelaşi Luckassen putea realiza “dubla” în minutul 63, dar a reluat peste poartă după o centrare a lui Sema.
Villarreal putea egala în minutul 65, dar portarul lui Pafos, Neofytos Michail, şi-a salvat echipa.
Înaintea triumfului lui Pafos cu Villarreal, ultima victorie a unei formaţii cipriote în Liga Campionilor a fost în martie 2011, atunci când APOEL Nicosia o învingea cu 2-1 pe FC Porto în grupa G a competiţiei. A fost o victorie dramatică atunci pentru APOEL Nicosia. Ailton a deschis scorul, în minutul 42, din penalty, Hulk a egalat în minutul 89, tot după o lovitură de la 11 metri, dar APOEL a reuşit să dea lovitura în minutul 90, atunci când reuşea să le aducă cele 3 puncte ciprioţilor.
- Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român
- Inter – Kairat Almaty 2-1. Chivu, 4 din 4 în Ligă! Brugge – Barca 3-3! City – Dortmund 4-1. Toate rezultatele
- Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City – Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase
- Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League
- “Dezgustător!” Reacţii dure după ce Trent a fost huiduit de fanii lui Liverpool: “Suporterii decid”