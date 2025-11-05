Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal - Antena Sport

Închide meniul
Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal

Publicat: 5 noiembrie 2025, 23:01

Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal

Jucătorii lui Pafos se bucură după golul marcat cu Villarreal / Profimedia Images

Echipa românului Vlad Dragomir (26 de ani), Pafos, a obţinut prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani!

Vlad Dragomir a fost integralist în Pafos – Villarreal 1-0, primind nota 6.3 pentru prestaţia lui.

Pafos, prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani

Derrick Luckassen a înscris singurul gol al meciului, în minutul 47, cu o lovitură de cap, după un corner. Acelaşi Luckassen putea realiza “dubla” în minutul 63, dar a reluat peste poartă după o centrare a lui Sema.

Villarreal putea egala în minutul 65, dar portarul lui Pafos, Neofytos Michail, şi-a salvat echipa.

Înaintea triumfului lui Pafos cu Villarreal, ultima victorie a unei formaţii cipriote în Liga Campionilor a fost în martie 2011, atunci când APOEL Nicosia o învingea cu 2-1 pe FC Porto în grupa G a competiţiei. A fost o victorie dramatică atunci pentru APOEL Nicosia. Ailton a deschis scorul, în minutul 42, din penalty, Hulk a egalat în minutul 89, tot după o lovitură de la 11 metri, dar APOEL a reuşit să dea lovitura în minutul 90, atunci când reuşea să le aducă cele 3 puncte ciprioţilor.

