Elias Charalambous le-a cerut scuze suporterilor: "Nu am făcut nimic din ce trebuia să facem" - Antena Sport

Elias Charalambous le-a cerut scuze suporterilor după eliminarea ruşinoasă a campioanei României din UEFA Champions League. FCSB – Sjhkendija 1-2 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Campioana României a părăsit Liga Campionilor după ce a fost învinsă cu 3-1, la general, de campioana Macedoniei de Nord.

Antrenorul campioanei României a subliniat că speră ca derby-ul cu Dinamo să schimbe lucrurile pentru FCSB, care are un start slab de sezon. Pentru FCSB va urma în Europa un duel cu Drita, echipă care a terminat pe 2 campionatul în Kosovo sezonul trecut.

Elias Charalambous: “Probabil am pus prea multă presiune pe noi, de asta nu ne-am arătat calitatea”

“(n.r: Mister, o noapte neagră. Ce s-a întâmplat?) E adevărat. Nu e ceea ce ne aşteptam. Din nefericire lucrurile nu au mers bine.

În prima repriză am reuşit să marcăm un gol, ne-am creat câteva şanse. La prima ocazie, la un corner, adversarii ne-au dat gol. Şi asta a fost.

În a doua repriză nu am fost cei care ne aşteptam să fim. Nu am făcut nimic din ce trebuia să facem. Şi am plătit pentru asta. Asta e realitatea.