Eliminarea lui AEK Atena din Conference va produce schimbări în Champions League. Cine va trimite echipă direct în grupă

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 16:26

AEK Atena s-a oprit joi seară în sferturile UEFA Conference League, iar eliminarea formației din Grecia va produce schimbări la nivelul Ligii Campionilor, începând cu sezonul 2027/2028.

Cehia și-a păstrat astfel locul al zecelea în clasamentul coeficienților, ceea ce înseamnă că va trimite o echipă direct în faza principală a Champions League și peste două sezoane.

Cehia va trimite echipă direct în grupa de Champions League pentru următoarele două sezoane

A fost sărbătoare în Cehia odată cu eliminarea echipei unde evoluează și Răzvan Marin, Grecia nemaiavând posibilitatea de a surclasa Cehia în clasamentul coeficienților UEFA.

Cehia trimitea deja o echipă direct în grupa principală de Champions League în sezonul 2026/2027, dar pentru că și-a păstrat poziția în ierarhia UEFA, lucrul acesta se va întâmpla și în sezonul 2027/2028, anunță sport.sk.

Cehia a avut și în acest sezon echipă direct în grupele Ligii Campionilor, pe Slavia Praga, campioana stagiunii trecute. Pentru campioana Greciei, va urma direct play-off pentru calificarea în faza principală de Champions League.

Cehia va avea cinci reprezentante în cupele europene

Pentru că și-a păstrat locul în clasamentul coeficienților UEFA, Cehia va trimite începând cu sezonul 2027/2028 nu mai puțin de cinci reprezentante în competițiile europene.

Locul 1 va avea asigurată calificarea în faza principală de Champions League, locul al doilea va merge în turul al doilea, formația de pe ultima treaptă a podiumului va evolua în play-off-ul Europa League, iar locurile 4-5 vor juca turul 2 preliminar al Europa League și turul 2 preliminar al Conference League.

