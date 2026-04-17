Eliminarea lui AEK Atena din Conference va produce schimbări în Champions League. Cine va trimite echipă direct în grupă

Jucătorii celor de la AEK Atena / Profimedia

Cehia și-a păstrat astfel locul al zecelea în clasamentul coeficienților, ceea ce înseamnă că va trimite o echipă direct în faza principală a Champions League și peste două sezoane.

A fost sărbătoare în Cehia odată cu eliminarea echipei unde evoluează și Răzvan Marin, Grecia nemaiavând posibilitatea de a surclasa Cehia în clasamentul coeficienților UEFA.

Cehia trimitea deja o echipă direct în grupa principală de Champions League în sezonul 2026/2027, dar pentru că și-a păstrat poziția în ierarhia UEFA, lucrul acesta se va întâmpla și în sezonul 2027/2028, anunță sport.sk.

Cehia a avut și în acest sezon echipă direct în grupele Ligii Campionilor, pe Slavia Praga, campioana stagiunii trecute. Pentru campioana Greciei, va urma direct play-off pentru calificarea în faza principală de Champions League.