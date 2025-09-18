Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool - Atletico 3-2: "Trebuie să existe consecinţe" - Antena Sport

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, şi-a ieşit din minţi la finalul meciului cu Liverpool. “Cormoranii” au marcat golul victoriei prin Virgil Van Dijk în prelungirile meciului de pe Anfield, moment în care Simeone a sărit la fanii lui Liverpool din spatele băncii de rezerve.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simeone s-a plâns de faptul că a fost înjurat tot meciul de către fanii lui Liverpool şi a răbufnit în momentul în care Van Dijk a marcat.

Diego Simeone a recunoscut că a greşit, dar cere ca Liverpool să ia măsuri împotriva fanului care l-a înjurat tot meciul

Argentinianul a recunoscut că a greşit şi că nu trebuie să răspundă provocărilor, dar cere ca Liverpool să ia măsuri împotriva fanului care, după spusele lui, l-a insultat pe toată durata partidei:

“Se vorbeşte mult despre a avea grijă cum te comporţi, dar ei (n.r. fanii) m-au insultat tot meciul din spatele meciului. Iar eu nu pot spune nimic ca antrenor. Evident, reacţia mea nu e justificată, l-am insultat pe acel timp. Dar am fost la rândul meu insultat timp de 90 de minute. Apoi, când te întorci, adversarii dau gol şi ei tot te insultă. Nu e uşor.

Arbitrul a înţeles situaţia. Sper ca o echipă precum Liverpool să facă ceva în privinţa asta. când vor identifica persoana care a făcut asta, trebuie să existe consecinţe. Dar cel care trebuie să rămână calm sunt eu, să accept insultele. Dacă eşti în locul meu, trebuie să le accepţi”, a declarat Diego Simeone, la finalul meciului de pe Anfield.