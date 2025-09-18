Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool - Atletico 3-2: "Trebuie să existe consecinţe" - Antena Sport

Închide meniul
Explicaţiile lui Diego Simeone după circul făcut în Liverpool – Atletico 3-2: “Trebuie să existe consecinţe”

Publicat: 18 septembrie 2025, 9:26

Diego Simeone, în timpul meciului cu Liverpool / Profimedia

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, şi-a ieşit din minţi la finalul meciului cu Liverpool. “Cormoranii” au marcat golul victoriei prin Virgil Van Dijk în prelungirile meciului de pe Anfield, moment în care Simeone a sărit la fanii lui Liverpool din spatele băncii de rezerve.

Simeone s-a plâns de faptul că a fost înjurat tot meciul de către fanii lui Liverpool şi a răbufnit în momentul în care Van Dijk a marcat.

Diego Simeone a recunoscut că a greşit, dar cere ca Liverpool să ia măsuri împotriva fanului care l-a înjurat tot meciul

Argentinianul a recunoscut că a greşit şi că nu trebuie să răspundă provocărilor, dar cere ca Liverpool să ia măsuri împotriva fanului care, după spusele lui, l-a insultat pe toată durata partidei:

“Se vorbeşte mult despre a avea grijă cum te comporţi, dar ei (n.r. fanii) m-au insultat tot meciul din spatele meciului. Iar eu nu pot spune nimic ca antrenor. Evident, reacţia mea nu e justificată, l-am insultat pe acel timp. Dar am fost la rândul meu insultat timp de 90 de minute. Apoi, când te întorci, adversarii dau gol şi ei tot te insultă. Nu e uşor.

Arbitrul a înţeles situaţia. Sper ca o echipă precum Liverpool să facă ceva în privinţa asta. când vor identifica persoana care a făcut asta, trebuie să existe consecinţe. Dar cel care trebuie să rămână calm sunt eu, să accept insultele. Dacă eşti în locul meu, trebuie să le accepţi”, a declarat Diego Simeone, la finalul meciului de pe Anfield.

Liverpool a început excelent meciul de pe Anfield, iar după 6 minute conducea cu 2-0. Marcos Llorente a redus din diferenţă în al treilea minut de prelungiri, după care a reuşit dubla în minutul 81.

Aşa cum a obişnuit în acest început de sezon, Liverpool a obţinut victoria în prelungirile partidei, atunci când Van Dijk a trimis perfect cu o lovitură de cap şi l-a învins pe Oblak.

Pentru Atletico Madrid urmează acum deplasarea de pe terenul celro de la Mallorca, în timp ce Liverpool va juca sâmbătă, pe teren propriu, împotriva rivalei din oraş, Everton.

