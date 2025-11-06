Supercomputerul a numit echipele care termină în Top 8 în Champions League! Pe cât se află Interul lui Chivu - Antena Sport

UEFA Champions League a ajuns la jumătatea grupei principale, fiind al doilea sezon în care cea mai importantă competiţie intercluburi se desfăşoară în acest format. Din cele 36 de echipe care au luat startul în septembrie, doar 8 se vor califica direct în optimile de finală.
Locurile 9-24 vor fi nevoite să mai joace o dublă, pentru a se alătura celor 8 echipe care au performat cel mai bine în prima parte a competiţiei, în timp ce celelalte echipe vor fi eliminate, nemaiavând la dispoziţie posibilitatea de a continua în Europa League, aşa cum se întâmpla în trecut.
Cele 8 echipe care se vor califica în optimile UEFA Champions League, potrivit supercomputerului Opta
Supercomputerul celor de la Opta a analizat primele patru etape din grupa principală UEFA Champions League şi a tras câteva concluzii. În urma rezultatelor de până acum, dar şi duă mii de simulări, computerul a numit cele 8 echipe care vor obţine calificarea în optimi.
Potrivit calculelor, Arsenal, semifinalista sezonului trecut şi formaţia de pe primul loc din Premier League, va încheia faza principală pe primul loc. “Tunarii” vor fi urmaţi de Bayern Munchen, în timp ce Manchester City se va afla pe locul 3.
Liverpool, echipa care a încheiat sezonul trecut pe primul loc, dar care s-a oprit în optimi, este dată de supercomputer pe locul 4, în timp ce Inter, echipa lui Cristi Chivu şi finalistă sezonul trecut, se află pe locul 5.
Echipa care a învins-o pe Inter în finala de la Munchen, PSG, este dată de supercomputer pe locul 6, urmată de Real Madrid, pe locul 7. Ultima echipă care ar urma să obţină calificarea directă în optimile de finală este Newcastle, “coţofenele” fiind preferate de supercomputer în detrimentul celor de la Barcelona, care ocupă locul 9 în acest top.
În ceea ce priveşte şansele de câştigare ale trofeului, Arsenal rămâne pe primul loc, urmată de Bayern şi de City:
Arsenal remain the Opta supercomputer favourites to win the 2025-26 UEFA Champions League following MD4 (23.5%).
See more of its predictions here: https://t.co/eMZYSdplp7 pic.twitter.com/PjqCQSgR34
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 6, 2025
Rămâne de văzut ce se va întâmpla în ultimele patru etape din faza principală UEFA Champions League. În acest moment, Bayern, Arsenal şi Inter sunt singurele echipe cu maximum de puncte. Ele sunt urmate de Manchester City, pe locul 4, cu 10 puncte.
PSG, Newcastle, Real Madrid şi Liverpool sunt echipele de pe locurilr 5-8, toate cu câte 9 puncte. Tot 9 puncte are şi Galatasaray, dar turcii, care se află pe locul 9, au cel mai slab golaveraj.
🚨 Champions League – Standings after Matchday 4!
1⃣ 🇩🇪 Bayern Munich – 12 pts
2⃣ 🏴 Arsenal – 12 pts
3⃣ 🇮🇹 Inter – 12 pts
4⃣ 🏴 Man City – 10 pts
5⃣ 🇫🇷 PSG – 9 pts
6⃣ 🏴 Newcastle – 9 pts
7⃣ 🇪🇸 Real Madrid – 9 pts
8⃣ 🏴 Liverpool – 9 pts pic.twitter.com/rUfflJO4GW
— Football Rankings (@FootRankings) November 5, 2025
