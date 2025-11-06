Supercomputerul a numit echipele care termină în Top 8 în Champions League! Pe cât se află Interul lui Chivu - Antena Sport

UEFA Champions League a ajuns la jumătatea grupei principale, fiind al doilea sezon în care cea mai importantă competiţie intercluburi se desfăşoară în acest format. Din cele 36 de echipe care au luat startul în septembrie, doar 8 se vor califica direct în optimile de finală.

Locurile 9-24 vor fi nevoite să mai joace o dublă, pentru a se alătura celor 8 echipe care au performat cel mai bine în prima parte a competiţiei, în timp ce celelalte echipe vor fi eliminate, nemaiavând la dispoziţie posibilitatea de a continua în Europa League, aşa cum se întâmpla în trecut.

Cele 8 echipe care se vor califica în optimile UEFA Champions League, potrivit supercomputerului Opta

Supercomputerul celor de la Opta a analizat primele patru etape din grupa principală UEFA Champions League şi a tras câteva concluzii. În urma rezultatelor de până acum, dar şi duă mii de simulări, computerul a numit cele 8 echipe care vor obţine calificarea în optimi.

Potrivit calculelor, Arsenal, semifinalista sezonului trecut şi formaţia de pe primul loc din Premier League, va încheia faza principală pe primul loc. “Tunarii” vor fi urmaţi de Bayern Munchen, în timp ce Manchester City se va afla pe locul 3.

Liverpool, echipa care a încheiat sezonul trecut pe primul loc, dar care s-a oprit în optimi, este dată de supercomputer pe locul 4, în timp ce Inter, echipa lui Cristi Chivu şi finalistă sezonul trecut, se află pe locul 5.