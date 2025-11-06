L-au demis imediat, după eșecul umilitor din UEFA Champions League - Antena Sport

Ajax Amsterdam a suferit miercuri seară o înfrângere umilitoare pe teren propriu în UEFA Champions League, contra turcilor de la Galatasaray. „Lăncierii” sunt ultimii în clasament după primele patru runde, cu patru eșecuri consecutive.
Jocul pierdut în fața campioanei Turciei i-a determinat pe cei din conducerea clubului să ia o decizie imediată în ceea ce privește viitorul antrenorului John Heitinga.
Ajax Amsterdam l-a demis pe John Heitinga
Ajax Amsterdam este oficial cea mai slabă echipă din faza principală a UEFA Champions League. Olandezii au suferit un eșec rușinos pe teren propriu contra celor de la Galatasaray, scor 3-0.
Înfrângerea a umplut paharul pentru cei aflați în conducerea clubului, care au luat decizia de a-l demite cu efect imediat pe antrenorul John Heitinga, care avea contract cu gruparea din Eredivisie până în vara anului 2027.
„Ajax l-a suspendat pe John Heitinga cu efect imediat. Contractul antrenorului principal trebuia să fie valabil până la 30 iunie 2027, dar acum va fi reziliat. Același lucru este valabil și pentru antrenorul secund Marcel Keizer. Ajax caută un nou antrenor principal; între timp, Fred Grim va prelua atribuțiile lui Heitinga”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
