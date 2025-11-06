Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: "O nouă pagină de istorie" - Antena Sport

Nicky Hayen, antrenorul celor de la Club Brugge, s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi, care au reușit să scoată un punct în fața Barcelonei după o prestație bună pe teren propriu. Tehnicianul campioanei din Belgia a vorbit și despre faza controversată care putea aduce cele trei puncte în contul formației sale, când la scorul de 3-3 în prelungiri gazdele au marcat, dar reușita a fost anulată de Anthony Taylor.

Tehnicianul celor de la Club Brugge a vrut să pună accentul și pe aspectele pozitive ale remizei cu Barcelona, un meci în care campioana Belgiei a condus de trei ori în fața trupei lui Hansi Flick. Meciul putea să se încheie chiar cu o victorie a belgienilor, dar golul marcat de Romeo Vermant a fost anulat după un fault la Szczesny.

Ce a spus Nicky Hayen după Club Brugge – Barcelona

În minutul 90+1, Szczesny a preferat să se complice la o fază simplă în care primise mingea înapoi, Vermant a făcut pressing și a intrat prin alunecare, polonezul s-a dezechilibrat, iar jucătorul de câmp a trimis mingea în poartă. Anthony Taylor a fost chemat ulterior la VAR și a anulat decizia, după ce pe reluări s-a observat cum corpul fotbalistului belgienilor intră în contact cu piciorul goalkeeper-ului în momentul în care acesta încearcă să îl pună în pământ.

Club Brugge thought they had won it in stoppage time against Barcelona having taken the lead for the fourth time.

Romeo Vermant dispossessed Wojciech Szczesny before finishing into an empty net – but Vermant was adjudged by VAR to have tripped the goalkeeper in the process.… pic.twitter.com/cBakTkwPud

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 5, 2025

Nicky Hayen a ținut în primul rând să vorbească la superlativ despre performanața elevilor săi, pe care a considerat-o drept o nouă pagină de istorie. În ceea ce privește decizia lui Taylor, tehnicianul lui Brugge crede că golul n-ar fi trebuit să fie anulat, deși e de părere că faza e de 50/50.