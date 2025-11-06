Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: "O nouă pagină de istorie" - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”

Andrei Nicolae Publicat: 6 noiembrie 2025, 9:53

Nicky Hayen, antrenorul celor de la Club Brugge, după meciul cu Barcelona / Profimedia

Nicky Hayen, antrenorul celor de la Club Brugge, s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi, care au reușit să scoată un punct în fața Barcelonei după o prestație bună pe teren propriu. Tehnicianul campioanei din Belgia a vorbit și despre faza controversată care putea aduce cele trei puncte în contul formației sale, când la scorul de 3-3 în prelungiri gazdele au marcat, dar reușita a fost anulată de Anthony Taylor.

Tehnicianul celor de la Club Brugge a vrut să pună accentul și pe aspectele pozitive ale remizei cu Barcelona, un meci în care campioana Belgiei a condus de trei ori în fața trupei lui Hansi Flick. Meciul putea să se încheie chiar cu o victorie a belgienilor, dar golul marcat de Romeo Vermant a fost anulat după un fault la Szczesny.

Ce a spus Nicky Hayen după Club Brugge – Barcelona

În minutul 90+1, Szczesny a preferat să se complice la o fază simplă în care primise mingea înapoi, Vermant a făcut pressing și a intrat prin alunecare, polonezul s-a dezechilibrat, iar jucătorul de câmp a trimis mingea în poartă. Anthony Taylor a fost chemat ulterior la VAR și a anulat decizia, după ce pe reluări s-a observat cum corpul fotbalistului belgienilor intră în contact cu piciorul goalkeeper-ului în momentul în care acesta încearcă să îl pună în pământ.

Nicky Hayen a ținut în primul rând să vorbească la superlativ despre performanața elevilor săi, pe care a considerat-o drept o nouă pagină de istorie. În ceea ce privește decizia lui Taylor, tehnicianul lui Brugge crede că golul n-ar fi trebuit să fie anulat, deși e de părere că faza e de 50/50.

Cred că am scris o nouă pagină în cartea noastră de momente europene istorice. Publicul a fost fantastic, am vrut să le oferim speranță și să începem bine din primul minut. Ne-am descurcat perfect cu golul marcat rapid de Tresoldi.

(n.r. legat de faza golului anulat) E o decizie regretabilă. Am văzut înregistrările… cred că e discutabil. Uitați, o să vă explic cum o văd eu. Romeo intră prin alunecare în fața portarului, nu la portar.

Szczesny vrea să scape de el, iar în acel moment, trebuie să îți pui piciorul undeva. Doar Romeo este în acel loc, nu poate fi altundeva. De aceea apare contactul. Poți fluiera, dar poți să n-o faci“, a spus Hayen, potrivit voetballkrant.com.

