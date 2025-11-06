Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Cristi Chivu nu a suportat al doilea meci mediocru făcut de Inter în faţa unui adversar mai slab cotat şi a băgat în şedinţă jucătorii după 2-1 cu Kairat, fiind total nemulţumit, chiar dacă echipa sa are maximum de puncte după primele 4 etape ale grupei principale din Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazzetta dello Sport susţine că după duelul de pe Meazza a urmat o şedinţă în timpul căreia mesajul românului de 45 de ani a fost unul clar: nivelul actual este unul slab.

Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter

“Antrenorul nerazzurrilor a vorbit timp de câteva minute în faţa jucătorilor şi şi-a exprimat dezamăgirea legată de desfăşurarea meciului. Asta într-un vestiar care nu a fost în niciun caz unul fericit. Concluzia e clară: e nevoie de mai mult.

În ultimele două meciuri, Inter s-a chinuit pentru a obţine victoriile şi asta nu e bine. Jucătorii au văzut un Chivu dur şi dezamăgit”, au notat jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter, urmează duelul cu Lazio, din etapa a 11-a din Serie A. După primele 10 runde, nerazzurrii sunt pe locul 2, la o lungime de liderul Napoli şi la egalitate de puncte (21) cu Milan şi Roma