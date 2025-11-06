Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Cristi Chivu nu a suportat al doilea meci mediocru făcut de Inter în faţa unui adversar mai slab cotat şi a băgat în şedinţă jucătorii după 2-1 cu Kairat, fiind total nemulţumit, chiar dacă echipa sa are maximum de puncte după primele 4 etape ale grupei principale din Champions League.
Gazzetta dello Sport susţine că după duelul de pe Meazza a urmat o şedinţă în timpul căreia mesajul românului de 45 de ani a fost unul clar: nivelul actual este unul slab.
Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter
“Antrenorul nerazzurrilor a vorbit timp de câteva minute în faţa jucătorilor şi şi-a exprimat dezamăgirea legată de desfăşurarea meciului. Asta într-un vestiar care nu a fost în niciun caz unul fericit. Concluzia e clară: e nevoie de mai mult.
În ultimele două meciuri, Inter s-a chinuit pentru a obţine victoriile şi asta nu e bine. Jucătorii au văzut un Chivu dur şi dezamăgit”, au notat jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport.
Pentru Inter, urmează duelul cu Lazio, din etapa a 11-a din Serie A. După primele 10 runde, nerazzurrii sunt pe locul 2, la o lungime de liderul Napoli şi la egalitate de puncte (21) cu Milan şi Roma
Fabio Capello a criticat-o pe Inter
Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello.
Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de cel al oaspeţilor, care are o valoare de piaţă de doar 12 milioane de euro.
”Inter a avut multe ocazii la început, toate ratate. Apoi, jucătorii au adormit și au lăsat jocul să curgă, fără să forțeze prea mult.
În opinia mea, ar fi trebuit să practice un joc diferit, cu mai multă calitate și ritm. Pentru mine, a fost o mică dezamăgire, pentru că diferența dintre cele două echipe era evidentă”, a spus Fabio Capello, potrivit Tuttumercatoweb.
- Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”
- Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
- Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”
- Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit
- Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat