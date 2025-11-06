Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport

Publicat: 6 noiembrie 2025, 15:19

Comentarii
Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Cristi Chivu nu a suportat al doilea meci mediocru făcut de Inter în faţa unui adversar mai slab cotat şi a băgat în şedinţă jucătorii după 2-1 cu Kairat, fiind total nemulţumit, chiar dacă echipa sa are maximum de puncte după primele 4 etape ale grupei principale din Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazzetta dello Sport susţine că după duelul de pe Meazza a urmat o şedinţă în timpul căreia mesajul românului de 45 de ani a fost unul clar: nivelul actual este unul slab.

Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter

“Antrenorul nerazzurrilor a vorbit timp de câteva minute în faţa jucătorilor şi şi-a exprimat dezamăgirea legată de desfăşurarea meciului. Asta într-un vestiar care nu a fost în niciun caz unul fericit. Concluzia e clară: e nevoie de mai mult.

În ultimele două meciuri, Inter s-a chinuit pentru a obţine victoriile şi asta nu e bine. Jucătorii au văzut un Chivu dur şi dezamăgit”, au notat jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter, urmează duelul cu Lazio, din etapa a 11-a din Serie A. După primele 10 runde, nerazzurrii sunt pe locul 2, la o lungime de liderul Napoli şi la egalitate de puncte (21) cu Milan şi Roma

Reclamă
Reclamă

Fabio Capello a criticat-o pe Inter

Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello.

Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de cel al oaspeţilor, care are o valoare de piaţă de doar 12 milioane de euro.

”Inter a avut multe ocazii la început, toate ratate. Apoi, jucătorii au adormit și au lăsat jocul să curgă, fără să forțeze prea mult.

Schema care ar fi atras descinderi la Tinmar. Energia, "plimbată" între firme pentru a îi umfla preţulSchema care ar fi atras descinderi la Tinmar. Energia, "plimbată" între firme pentru a îi umfla preţul
Reclamă

În opinia mea, ar fi trebuit să practice un joc diferit, cu mai multă calitate și ritm. Pentru mine, a fost o mică dezamăgire, pentru că diferența dintre cele două echipe era evidentă”, a spus Fabio Capello, potrivit Tuttumercatoweb.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Observator
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”
Fanatik.ro
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”
15:03
VIDEOFără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu
15:00
Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor
14:54
Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România: “E o ţară cunoscută pentru asta”
14:35
UPDATELegendarul Daniele De Rossi, prezentat oficial la Genoa lui Dan Șucu: “Bun venit”
14:06
Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: “Pentru el, nu există egoismul”
13:28
Leo Messi, declarație fabuloasă despre triumful de la Cupa Mondială. Cu ce a putut să compare senzația din Qatar
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență