Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL - Antena Sport

Trent Alexander-Arnold a părăsit gazonul de pe Santiago Bernabeu la doar cinci minute după ce a început partida din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Olympique Marseille. Xabi Alonso luase decizia de a-l introduce pe britanic în primul 11, însă a fost forțat să îl bage pe Dani Carvajal în locul său imediat după startul meciului.

De când a ajuns la formația “blanco”, “TAA” a adunat patru partide, excluzând-o pe cea de astăzi, timp în care de două ori a fost titular și de două ori a intrat în teren din postura de rezervă.

Trent Alexander-Arnold, OUT după doar 4 minute în Real Madrid – OM

În minutul 3 al duelului dintre Real Madrid și Marseille, Alexander-Arnold s-a prăbușit pe teren, după care a dat semne că nu mai poate continua partida. Fundașul venit de la Liverpool în această vară nu a fost atacat de nimeni, ci pur și simplu a acuzat probleme musculare în zona piciorului stâng, undeva la coapsă.

Accidentarea lui Trent vine în contextul în care Real Madrid se mai confruntă cu probleme medicale în zona defensivă, respectiv cele ale lui Antonio Rudiger și Ferland Mendy. Rămâne de văzut cât de gravă este problema jucătorului de 26 de ani, un comunicat al clubului urmând să apară cel mai probabil mâine, 17 septembrie.

Trent Alexander-Arnold appeared to pull his hamstring just three minutes into Real Madrid’s opening Champions League match 💔 pic.twitter.com/EIXIFwxYC8

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 16, 2025