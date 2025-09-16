Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL

Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 22:37

Comentarii
Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL

Trent Alexander-Arnold, accidentat în Real Madrid - Olympique Marseille / Profimedia

Trent Alexander-Arnold a părăsit gazonul de pe Santiago Bernabeu la doar cinci minute după ce a început partida din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Olympique Marseille. Xabi Alonso luase decizia de a-l introduce pe britanic în primul 11, însă a fost forțat să îl bage pe Dani Carvajal în locul său imediat după startul meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De când a ajuns la formația “blanco”, “TAA” a adunat patru partide, excluzând-o pe cea de astăzi, timp în care de două ori a fost titular și de două ori a intrat în teren din postura de rezervă.

Trent Alexander-Arnold, OUT după doar 4 minute în Real Madrid – OM

În minutul 3 al duelului dintre Real Madrid și Marseille, Alexander-Arnold s-a prăbușit pe teren, după care a dat semne că nu mai poate continua partida. Fundașul venit de la Liverpool în această vară nu a fost atacat de nimeni, ci pur și simplu a acuzat probleme musculare în zona piciorului stâng, undeva la coapsă.

Accidentarea lui Trent vine în contextul în care Real Madrid se mai confruntă cu probleme medicale în zona defensivă, respectiv cele ale lui Antonio Rudiger și Ferland Mendy. Rămâne de văzut cât de gravă este problema jucătorului de 26 de ani, un comunicat al clubului urmând să apară cel mai probabil mâine, 17 septembrie.

Reclamă
Reclamă

“TAA” era la debutul său în tricoul lui Real Madrid în Champions League.

Echipele de start în Real Madrid – OM

Real Madrid: Courtois – Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Arda Guler – Mastantouno, Mbappe, Rodrygo

Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chiriiPlanul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
Reclamă

Rezerve: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Alaba, Bellingham, Camavinga, Vinicius, Gonzalo, Asencio, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz

Antrenor: Xabi Alonso

Marseille: Rulli – Emerson, Pavard, Balerdi, Medina -Weah, Hojbjer, Kondogbia, Greenwood – Aubameyang, O’Rilley

Rezerve: Jeffreu de Lange, Van Neck, Egan-Riley, Gomes, Gouiri, Paixao, Vermeeren, Nadir, Vaz, Bakola, Murillo

Antrenor: Roberto de Zerbi

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
0:20 17 sept.
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
0:17 17 sept.
Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL
0:06 17 sept.
Remontada extraordinară în prima seară de Champions League! Fosta adversară a FCSB-ului a făcut spectacol
0:00 17 sept.
Real Madrid – Marseille 2-1, Juventus – Borussia Dortmund 4-4. Dramatism total în prima seară de Champions League
23:36
Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: “Gândiți-vă la asta”
23:16
“Știu care este proiectul lor”. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 3 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 4 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter