Real Madrid - Marseille şi Juventus - Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45 - Antena Sport

Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45

Publicat: 16 septembrie 2025, 15:41

Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45

Mbappe, Vinicius şi Guler / Profimedia

UEFA Champions League revine marţi seară cu un nou sezon. În primele meciuri ale fazei principale joacă Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid şi Tottenham.

Primele două meciuri vor începe de la ora 19:45. Arsenal merge în Ţara Bascilor pentru duelul cu Bilbao, în timp ce PSV primeşte vizita lui Royal Union SG.

Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00)

De la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, Real Madrid va primi vizita celor de la Olympique Marseille. Aceasta va fi prima întâlnire după aproape 16 ani. În precedentele patru partide, Real Madrid s-a impus de fiecare dată.

De la aceeaşi oră vom avea parte şi de reeditarea finalei Ligii Campionilor din 1997. La Torino are loc meciul dintre Juventus şi Borussia Dortmund.

Tottenham, câştigătoarea Europa League, va juca pe teren propriu contra “submarinului galben”, Villarreal. Al patrulea meci al serii care va începe la ora 22:00 este cel de la Lisabona dintre Benfica şi Qarabag.

Finala acestui sezon din UEFA Champions League va avea loc pe 30 mai 2026, la Budapesta, pe Puskas Arena. O altă schimbare importantă este legată de ora de start a ultimului act. În ultimii ani, finalele au început la ora 22:00, ora României. Din acest sezon, ora de start va fi 19:00.

Programul de marţi din UEFA Champions League

ora 19:45

De ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-o
  • Athletic Bilbao – Arsenal
  • PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise

ora 22:00

  • Benfica – Qarabag
  • Tottenham – Villarreal
  • Juventus – Dortmund
  • Real Madrid – Marseille
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. "Regele" s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: "Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal" 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: "M-am înţeles"
