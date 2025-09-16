Real Madrid - Marseille şi Juventus - Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45 - Antena Sport

UEFA Champions League revine marţi seară cu un nou sezon. În primele meciuri ale fazei principale joacă Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid şi Tottenham.

Primele două meciuri vor începe de la ora 19:45. Arsenal merge în Ţara Bascilor pentru duelul cu Bilbao, în timp ce PSV primeşte vizita lui Royal Union SG.

Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00)

De la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, Real Madrid va primi vizita celor de la Olympique Marseille. Aceasta va fi prima întâlnire după aproape 16 ani. În precedentele patru partide, Real Madrid s-a impus de fiecare dată.

De la aceeaşi oră vom avea parte şi de reeditarea finalei Ligii Campionilor din 1997. La Torino are loc meciul dintre Juventus şi Borussia Dortmund.

Tottenham, câştigătoarea Europa League, va juca pe teren propriu contra “submarinului galben”, Villarreal. Al patrulea meci al serii care va începe la ora 22:00 este cel de la Lisabona dintre Benfica şi Qarabag.