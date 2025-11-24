Hansi Flick nu l-a inclus în lot și va rata meciul din Champions League! Pierdere mare pentru catalani - Antena Sport

Barcelona va juca în deplasare pe Stamford Bridge, în etapa cu numărul 5 din faza principală a UEFA Champions League. Catalanii au moralul ridicat, după revenirea cu succes pe stadionul Camp Nou, acolo unde au învins-o pe Athletic Club Bilbao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Hansi Flick va avea parte de un duel tare cu Chelsea, iar acolo, tehnicianul german va fi nevoit să se descurce fără unul dintre cei mai buni jucători.

Pedri, absent din duelul cu Chelsea

Pedri s-a accidentat la unul dintre antrenamentele Barcelonei, iar în prezent mijlocașul spaniol se confruntă cu probleme musculare. Deși staff-ul medical spera să îl recupereze pentru meciul cu Chelsea, lucrul acesta nu s-a întâmplat.

Hansi Flick nu l-a inclus pe acesta în lotul pentru partida cu Chelsea, din UEFA Champions League. El nu a mai jucat pentru Barcelona de la partida pierdută cu Real Madrid, când a fost eliminat spre final.

Barcelona are doar două victorii în patru partide până acum în Liga Campionilor, iar un succes cu Chelsea ar fi capital pentru a ține aproape de primele opt locuri.