Henry nu s-a putut abține: l-a comparat pe Yamal cu Messi și Ronaldo: „Leo avea talent, dar Yamal…”

FC Barcelona a fost eliminată din sferturile UEFA Champions League de rivala Atletico, însă prestația lui Lamine Yamal a cucerit pe toată lumea. Jucătorul spaniol a deschis scorul încă din minutul 4 și a fost aproape de un nou assist la o fază la care Ferran Torres s-a ales cu sânge pe față după o lovitură primită de la Musso.

Pentru Yamal a fost cea de-a 40-a contribuție directă în acest sezon.

Yamal, pus de Henry lângă Messi și Ronaldo

Unul dintre cei mai mari atacanți din ultimele 2 decenii, Thierry Henry, l-a ridicat în slăvi pe Yamal pentru prestația din meciul cu Atletico. Analist la emisiunea CBS de după meciurile de UEFA Champions League, Henry l-a comparat pe Yamal cu Messi și Cristiano Ronaldo.

„Asta făcea și Cristiano Ronaldo când era tânăr: putea să vorbească fără rețineri în interviuri și apoi să confirme pe teren. Yamal a spus că va duce Barcelona mai departe de unul singur, iar la nici două minute de la startul meciului deja marcase. Dar ce mă impresionează și mai mult este lipsa lui de frică. La o vârstă atât de fragedă, joacă cu încredere, creativitate și o maturitate cu mult peste vârsta pe care o are. Nu se ascunde, cere mingea și face diferența exact când contează. Asta e semnul unui jucător special.

Dacă o ține așa, muncind din greu și rămânând concentrat, are tot ce-i trebuie ca să devină unul dintre cei mai buni din lume. Lionel Messi avea un talent incredibil, dar genul ăsta de încredere îndrăzneață pe care îl arată Yamal este unic și fascinant de urmărit” a spus Thierry Henry după partida de aseară.