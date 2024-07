Ilie Dumitrescu, convins că Gigi Becali e un norocos la tragerile la sorţi. "Cum să cazi cu Virtus? Sumele trag la Palat" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu, convins că Gigi Becali e un norocos la tragerile la sorţi Ilie Dumitrescu, convins că Gigi Becali e un norocos la tragerile la sorţi Ilie Dumitrescu e convins că Gigi Becali e un norocos atunci când vine vorba de tragerile la sorţi ale echipei sale, FCSB. Campioana e aproape de grupele Conference League, chiar dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jagiellonia Bialystok este echipa pe care o va întâlni, cel mai probabil, în turul 3 preliminar al Europa League. Polonezii au trecut în turul cu FK Panevezys, cu 4-0. Ilie Dumitrescu, convins că Gigi Becali e un norocos la tragerile la sorţi „Dacă au câștigat campionatul, dacă au valoare… păi cum să cazi cu Virtus? Mă uitam pe meciuri, cum să cazi cu Virtus? Acum cu Maccabi, care are ceva probleme. Indiferent de rezultat de duci și joci cu Panevezys. Merg în play-off de Europa League, au Conference League asigurat… e deja la Palat. Trebuie să ai și șansă, sumele trag spre Palat. Ăsta e obiectivul, acum glumim. M-am amuzat mult!”, a declarat Ilie Dumitrescu la digisport.ro. Adrian Mutu l-a sfătuit pe Gigi Becali să transfere un jucător, înainte de Maccabi Tel Aviv – FCSB Adrian Mutu l-a sfătuit pe Gigi Becali să transfere un jucător, înainte de Maccabi Tel Aviv – FCSB. „Briliantul”, fost mare atacant, consideră că FCSB suferă în ceea ce priveşte numărul 9 al echipei. Reclamă

„Popa e un atacant normal, nu e sub nivel, dar nu e nici un super-atacant. Eu cred că o echipă de genul FCSB are nevoie de un super-atacant, probabil un Louis Munteanu. Ar fi un mare plus pentru FCSB. Eu cred că Miculescu poate să joace al doilea vârf sau extremă dreapta.

Nu îl văd număr 9, deși a avut meciuri când s-a descurcat foarte bine. Valoarea jucătorilor nu o vezi în provincie, la o echipă liniștită, care are stabilitate din toate punctele de vedere. La nivel uman și emoțional lucrurile sunt clare și corect făcute, presiunea nu este chiar atât de mare.

Nu a jucat niciodată pentru calificări în Champions League, acum a venit la FCSB unde în afară de publicul mult mai numeros și presiunea rezultatului mai e și presiunea patronului. Așa se vede din ce material ești făcut și ce valoare ai”, a declarat Adrian Mutu la fanatik.ro.

FCSB şi Maccabi Tel Aviv au terminat la egalitate, scor 1-1, iar totul se va decide în returul de la Budapesta, care va fi pe 31 iulie, de la 21:00, în direct la Antena 1 şi în AntenaPLAY.