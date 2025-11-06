Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: "O dezamăgire. Jucătorii au adormit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”

Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 9:48

Comentarii
Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: O dezamăgire. Jucătorii au adormit

Cristi Chivu, pe banca Interului - Profimedia Images

Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de cel al oaspeţilor, care are o valoare de piaţă de doar 12 milioane de euro.

Interul lui de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello

”Inter a avut multe ocazii la început, toate ratate. Apoi, jucătorii au adormit și au lăsat jocul să curgă, fără să forțeze prea mult.

În opinia mea, ar fi trebuit să practice un joc diferit, cu mai multă calitate și ritm. Pentru mine, a fost o mică dezamăgire, pentru că diferența dintre cele două echipe era evidentă”, a spus Fabio Capello, potrivit Tuttumercatoweb.

Cristi Chivu, taxat de italieni

Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1.

Reclamă
Reclamă

„Inter, cu minimum necesar și puține riscuri asumate. Dar veștile sunt bune”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după succesul nerazzurrilor cu Kairat Almaty.

„Inter câștigă cu dificultate, dar reușește a patra victorie în patru meciuri”, au notat și italienii de la gazzetta.it, imediat după meciul echipei lui Cristi Chivu. „Echipa lui Chivu s-a deghizat într-un balaur (nu prea) nemilos și cu greu a învins Cenușăreasa în basmul Kairat Alamty. Totuși, golurile lui Lautaro și Carlos Augusto o propulsează în fruntea clasamentului”, au mai notat aceștia.

Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la baniProbleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Observator
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
10:49
E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului
10:43
Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo
10:32
Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”
10:15
EXCLUSIVPovestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori
9:53
Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
9:53
Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 3 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 4 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență