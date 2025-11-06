Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: "O dezamăgire. Jucătorii au adormit" - Antena Sport

Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de cel al oaspeţilor, care are o valoare de piaţă de doar 12 milioane de euro.

Interul lui de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello

”Inter a avut multe ocazii la început, toate ratate. Apoi, jucătorii au adormit și au lăsat jocul să curgă, fără să forțeze prea mult.

În opinia mea, ar fi trebuit să practice un joc diferit, cu mai multă calitate și ritm. Pentru mine, a fost o mică dezamăgire, pentru că diferența dintre cele două echipe era evidentă”, a spus Fabio Capello, potrivit Tuttumercatoweb.

Cristi Chivu, taxat de italieni

Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1.