Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: "O dezamăgire. Jucătorii au adormit" - Antena Sport

Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello.
Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de cel al oaspeţilor, care are o valoare de piaţă de doar 12 milioane de euro.
Interul lui de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello
”Inter a avut multe ocazii la început, toate ratate. Apoi, jucătorii au adormit și au lăsat jocul să curgă, fără să forțeze prea mult.
În opinia mea, ar fi trebuit să practice un joc diferit, cu mai multă calitate și ritm. Pentru mine, a fost o mică dezamăgire, pentru că diferența dintre cele două echipe era evidentă”, a spus Fabio Capello, potrivit Tuttumercatoweb.
Cristi Chivu, taxat de italieni
Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1.
„Inter, cu minimum necesar și puține riscuri asumate. Dar veștile sunt bune”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după succesul nerazzurrilor cu Kairat Almaty.
„Inter câștigă cu dificultate, dar reușește a patra victorie în patru meciuri”, au notat și italienii de la gazzetta.it, imediat după meciul echipei lui Cristi Chivu. „Echipa lui Chivu s-a deghizat într-un balaur (nu prea) nemilos și cu greu a învins Cenușăreasa în basmul Kairat Alamty. Totuși, golurile lui Lautaro și Carlos Augusto o propulsează în fruntea clasamentului”, au mai notat aceștia.
