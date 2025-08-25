Istvan Kovacs, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Istvan Kovacs, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor

Publicat: 25 august 2025, 12:32

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Istvan Kovacs a fost delegat la manşa retur a duelului dintre Copenhaga (Danemarca) şi Basel (Elveţia), din play-off-ul Ligii Campionilor. În primul joc, în Elveţia, scorul a fost 1-1.

Partida este programată miercuri, 27 august, de la ora 22:00, la Copenhaga.

Kovacs va fi ajutat de o brigadă complet românească din care mai fac parte asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial Szabolcs Kovacs şi arbitrii din camera VAR Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

Alte două brigăzi din România vor arbitra în această săptămână în play-off-ul cupelor europene:

Radu Petrescu, ajutat de Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu (asistenţi), Andrei Chivulete (al patrulea oficial), Sebastian Colţescu şi Cristina Trandafir (VAR), va arbitra meciul Sigma Olomouc (Cehia) – Malmo (Suedia) din play-off-ul Europa League.

Horaţiu Feşnic, ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei (asistenţi), Rareş Vidican (al patrulea oficial), Ovidiu Haţegan şi Sorin Costreie (VAR), va fi la centru la partida RFS (Letonia) – Hamrun Spartans (Malta) din play-off-ul Conference League.

