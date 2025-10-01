Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: "Încă ne iubim". Ce mesaj a primit de la Florentino Perez - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: "Încă ne iubim". Ce mesaj a primit de la Florentino Perez

Publicat: 1 octombrie 2025, 9:19

Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: Încă ne iubim. Ce mesaj a primit de la Florentino Perez

Jose Mourinho, la meciul Chelsea - Benfica 1-0/ Profimedia

Jose Mourinho a oferit o reacţie savuroasă după eşecul suferit de Benfica cu Chelsea, scor 0-1, în a doua etapă a grupei de Champions League. “The Special One” a revenit pe Stamford Bridge după cele două mandate bifate pe banca “albaştrilor”.

Jose Mourinho şi-a exprimat afecţiunea faţă de clubul londonez, alături de care a avut rezultate uriaşe. Lusitanul de 62 de ani a antrenat-o pe Chelsea în perioada 2004-2007 şi 2013-2015, timp în care a cucerit trei titluri, o Cupă, trei Cupe ale Ligii şi o Supercupă a Angliei.

Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea

Jose Mourinho nu s-a ferit să recunoască faptul că încă iubeşte clubul de pe Stamford Bridge, în ciuda eşecului suferit de echipa sa, Benfica. Pe parcursul partidei, fanii londonezi i-au scandat numele antrenorului portughez.

“Când am plecat din Portugalia, am venit aici pentru trei ani. După Real Madrid, m-am întors şi am câştigat Cupa şi campionatul. E o relaţie de dragoste şi încă cred că ne iubim puţin”, a declarat Jose Mourinho, conform marca.com.

Totodată, după eşecul cu Chelsea, Jose Mourinho a dezvăluit ce mesaj a primit din partea lui Florentino Perez. “The Special One” a transmis că preşedintele lui Real Madrid a fost fericit atunci când a aflat că lusitanul a preluat-o pe Benfica, după plecarea de la Fenerbahce.

“Eram liniştit acasă, după Fenerbahce, fără sămă gândesc că ar putea să fie naţionala Portugaliei sau Benfica. Nu era vorba să mă întorc acasă, pentru că familia mea e în Londra. Am decis să merg la Benfica pentru că e Benfica.

Florentino Perez mi-a trimis un mesaj şi mi-a spus: ‘Sunt bucuros pentru că te-ai întors la un club de nivelul tău'”, a mai spus Jose Mourinho.

Jose Mourinho şi Florentino Perez au o relaţie excelentă după ce “The Special One” a pregătit-o pe Real Madrid între 2010 şi 2013. Pe banca “galactilor”, lusitanul a cucerit un titlu, o Cupă a Spaniei şi o Supercupă.

