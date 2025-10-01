Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: "Încă ne iubim". Ce mesaj a primit de la Florentino Perez - Antena Sport

Jose Mourinho a oferit o reacţie savuroasă după eşecul suferit de Benfica cu Chelsea, scor 0-1, în a doua etapă a grupei de Champions League. “The Special One” a revenit pe Stamford Bridge după cele două mandate bifate pe banca “albaştrilor”.

Jose Mourinho şi-a exprimat afecţiunea faţă de clubul londonez, alături de care a avut rezultate uriaşe. Lusitanul de 62 de ani a antrenat-o pe Chelsea în perioada 2004-2007 şi 2013-2015, timp în care a cucerit trei titluri, o Cupă, trei Cupe ale Ligii şi o Supercupă a Angliei.

Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea

Jose Mourinho nu s-a ferit să recunoască faptul că încă iubeşte clubul de pe Stamford Bridge, în ciuda eşecului suferit de echipa sa, Benfica. Pe parcursul partidei, fanii londonezi i-au scandat numele antrenorului portughez.

“Când am plecat din Portugalia, am venit aici pentru trei ani. După Real Madrid, m-am întors şi am câştigat Cupa şi campionatul. E o relaţie de dragoste şi încă cred că ne iubim puţin”, a declarat Jose Mourinho, conform marca.com.

Totodată, după eşecul cu Chelsea, Jose Mourinho a dezvăluit ce mesaj a primit din partea lui Florentino Perez. “The Special One” a transmis că preşedintele lui Real Madrid a fost fericit atunci când a aflat că lusitanul a preluat-o pe Benfica, după plecarea de la Fenerbahce.